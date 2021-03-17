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Владимира Путина ждут на ПМЭФ-2021 лично

Президент России Владимир Путин может принять очное участие в Петербургском экономическом форуме, заявил его пресс-секретарь 17 марта.

«Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) очно, а не по видеосвязи», — рассказал Дмитрий Песков РИА Новости.

В начале марта в Кремле подтвердили участие президента в петербургском форуме. Однако тогда пресс-секретарь президента заявил, что формат будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

ПМЭФ в этом году пройдет 2–5 июня. В 2020-м из-за пандемии COVID-19 форум отменили.

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Комментарии (6)

Агроном аэродрома
И пусть только попробует не приехать!!!
Dimitry Antonov
Интересно, а кто будет изображать международный формат этого мероприятия?
И, кстати, из текста так и не понял, кто ждёт Путина лично?
ppky0323
Эта новость просто сделала мой день! Заживем теперь по-богатому...
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