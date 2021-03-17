Владимира Путина ждут на ПМЭФ-2021 лично

Президент России Владимир Путин может принять очное участие в Петербургском экономическом форуме, заявил его пресс-секретарь 17 марта.



«Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) очно, а не по видеосвязи», — рассказал Дмитрий Песков РИА Новости.

В начале марта в Кремле подтвердили участие президента в петербургском форуме. Однако тогда пресс-секретарь президента заявил, что формат будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

ПМЭФ в этом году пройдет 2–5 июня. В 2020-м из-за пандемии COVID-19 форум отменили.