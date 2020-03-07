«Рынок в шоке». Кто потеряет и кто сэкономит на отмене ПМЭФ

Из-за решения не проводить «петербургский Давос» бизнес Северной столицы недосчитается миллиардов рублей. Выставочная индустрия, отели и кейтеринг ждут апокалипсиса, но в Смольном не унывают: соглашения с инвесторами можно подписать потом, а на стендах и вечеринках получится сэкономить.

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

Отмена Петербургского международного экономического форума больше ударит по карману среднего бизнеса, занимающегося обслуживанием гостей, нежели по бюджету города и компаний-спонсоров, говорят участники рынка и подтверждают данные портала госзакупок.

Комментируя отказ от проведения ПМЭФ, экономический вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сравнил его с несостоявшейся премьерой спектакля и назвал «крайне неприятным известием». Впрочем, тут же поддержал идею не подвергать горожан рискам эпидемии и заверил, что без инвесторов город не останется — соглашения с ними подпишут в любом случае. В инвестиционном блоке правительства на этот счет хранят молчание, по-прежнему ожидая официального письма от организатора форума.

С точки зрения расходов, у города действительно мало поводов для беспокойства. Основные траты Смольного должны были пойти на организацию стенда города в павильоне Экспофорума. Еще в конце января комитет по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) доверил его строительство единственному заявившемуся на конкурс поставщику и постоянному партнеру — компании «Экспофорум-дизайн». Она взялась выполнить работы за 51 млн рублей, снизив изначальную сумму закупки на 0,5%. Правда, как следует из документации, не успела получить даже аванс. На момент публикации в КППИТ не прокомментировали судьбу контракта. Но, вероятно, большую часть этой суммы, если не всю, город сможет сэкономить: условия предполагают расторжение контракта как в одностороннем порядке, так и по соглашению сторон. В «Экспофорум-дизайн» «Фонтанке» сообщили, что предпочли бы второй вариант. «По форс-мажорным обстоятельствам [расторгать] не хотелось бы, потому что в таком случае стороны не могут требовать компенсировать убытки», — сказал генеральный директор компании Игорь Жданов. По его словам, хотя строительство стенда не началось, подрядчик разрабатывал и согласовывал дизайн. «Надеюсь, те работы, которые были проделаны, будут оценены, и комитет что-то компенсирует», — отметил глава «Экспофорум-дизайн».

Еще одной традиционной тратой Смольного является прием у губернатора. Но ответственный за его проведение комитет по культуре не успел даже объявить закупку. Для сравнения: в 2019 году из городского бюджета на него выделили 15 млн рублей. В последние годы организатором губернаторского приема было НП «Дансе Оупен Фестиваль», возглавляемое Екатериной Галановой. По данным СПАРК, мероприятие в рамках ПМЭФ обеспечивает компании примерно десятую часть выручки. Потери в виде недополученной выручки, по всей вероятности, понесет организатор ПМЭФ — Росконгресс. Стандартная цена за участие в «петербургском Давосе» — 285 тысяч рублей за простой «билет», и 370 — за премиум-участника, которому можно будет сходить на пленарное заседание. Это без допуслуг вроде парковки для машины. Для участников, которые смогут прочитать условия только по-английски, цены на сайте зафиксированы в евро — 5 тыс. евро и 6500, соответственно. По нынешнему курсу 77 рублей за евро выходит значительно дороже, чем для соотечественников. В 2019 году в ПМЭФ приняли участие 19 тысяч человек, общий бюджет, с учетом спонсорских денег, оценивался в 3 млрд рублей.

Опрошенные «Фонтанкой» предприниматели пока не знают, на каких условиях смогут вернуть деньги за билеты. Но госзаказчики смогут сэкономить наверняка, так как в основном еще не приступали к закупкам. Для сравнения: в прошлом году основной массив договоров на участие в ПМЭФ заключался в мае: Росконгресс менее чем за месяц до начала форума подписал соглашения с 70% госзаказчиков. С большинством остальных — в апреле. Более предусмотрительными были единичные заказчики, например АО «ОЭЗ «Зеленоград», который получил счет на 330 тыс. рублей за поездку своего руководителя на ПМЭФ еще 7 марта. А петербургское подразделение Фонда соцстрахования разместило на сайте госзаказа сведения о платежном документе на 350 тысяч за участие в форуме в прошлом году еще 22 февраля. Но в этом году эти обстоятельные клиенты пока не размещали заказы на участие в ПМЭФ. В контрактах все обязательства организатора прописываются очень подробно. К примеру, министерство экономического развития Саратовской области прописало в договоре все, вплоть до 11 чайных ложечек, и отдельно указало, что их залоговая стоимость — 100 рублей за штуку. Чашки с блюдцами шли по 400 рублей за комплект. Такая мелочность не показалась лишней даже с учетом того, что общая стоимость контракта составляла 3,5 млн рублей за аренду на три дня комнаты в 23 кв. м.

Но если смотреть на аналогичные истории, становится понятно, что особых потерь неудавшиеся участники ПМЭФ-2020 все равно бы не понесли. К примеру, московские власти недавно благополучно расторгли по соглашению сторон договор с Росконгрессом на участие в также отмененном инвестиционном форуме в Сочи. Судя по данным сайта Госзаказа, не заплатив за это ни копейки. «Гвоздь в крышку гроба» Крупные госзаказчики смогут сэкономить и на организации стендов, чему совсем не рады участники выставочной индустрии. Во многих госзакупках по монтажу единственным поставщиком выступает ООО «Экспофорум-дизайн». Ее крупнейший владелец (49%) — ООО «Экспофорум-интернешнл», арендатор основного здания Экспофорума (136 тыс. кв. м) и организатор выставок. В прошлом году контроль над ним перешел к структурам, связанным с Газпромбанком. В «Экспофорум-интернешнл» вопросы «Фонтанки» о количестве уже заключенных контрактов и условиях, на которых заказчики теперь смогут расторгнуть договора, оставили без ответов. Более откровенны были в «Экспофорум-дизайн». «Более чем существенно, более чем критично», — сказал его директор Игорь Жданов, отвечая на вопрос о влиянии отмены ПМЭФ на бизнес.

Собственную недополученную выручку компания оценила в 150 — 180 млн рублей. В общей сложности игроки, специализирующиеся на монтаже стендов, недосчитаются 2,5 млрд рублей. Совокупные же потери бизнеса, ориентированного на обслуживание высоких гостей, можно смело умножать на три. «Бюджет крупных госкорпораций на стенды — примерно 100 млн рулей, общие расходы, с учетом отелей, банкетов, культурной программы — 200–300 млн рублей на компанию», — комментирует Игорь Жданов. Но сама по себе отмена ПМЭФ не была бы такой критичной, если бы раньше Росконгресс не отказался от проведения Российского инвестиционного форума в Сочи — причем в самый неудачный момент, когда стенды были заказаны и произведены, а деньги еще не были выплачены. «То, что мы везли и не смогли построить — прямой убыток и ущерб: мы не оказали услуги, и ничего невозможно компенсировать», — рассказывает директор «Экспофорум-дизайн». По словам руководителя другой петербургской компании, специализирующейся на дизайне стендов, после отмены сочинского форума некоторые компании договаривались о том, чтобы приспособить произведенные стенды на ПМЭФ. «Поскольку там примерно тот же список участников, их можно было адаптировать», — говорит собеседник издания. Отмена петербургского форума лишила компании возможности хотя бы частично возместить потери и заработать на одном из самых «хлебных» мероприятий. Некоторые из них даже приостановили работу, чтобы прийти в себя и понять, как жить дальше. «Для кого-то это может стать гвоздем в крышку гроба»...