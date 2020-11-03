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03.11.2020 12:45
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«Пассажиравтотранс» испытает в Петербурге экологичный подвижной состав из Белоруссии. Забастовок Смольный не боится

«Пассажиравтотранс» намерен провести тестирование двух моделей производства МАЗ. 3 ноября их показали представителям Смольного.

Вице-губернатор Максим Соколов и глава комтранса Кирилл Поляков посетили Колпинский автопарк, куда прибыл автобус МАЗ-203945 на сжиженном природном газе. Кроме того, «Пассажиравтотранс» планирует начать испытания электробуса МАЗ-303Е10 с ночной зарядкой, который, по данным производителя, будет располагать запасом хода до 300 км. Его испытания пройдут на маршруте №128: именно на нем с марта 2019 года уже катаются 10 электробусов с ночной зарядкой.

Также были представлены 27 дизельных автобусов МАЗ. Они будут курсировать по маршрутам, соединяющим Петербург с пригородами: №187 — «Пушкин, вокзал — станция метро «Московская», и №196 — «Колпино, Заводской пр. — Звездная ул.».

Электробас<br><br>Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Электробас

Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Электробас<br><br>Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Электробас

Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Электробас<br><br>Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Электробас

Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Электробас<br><br>Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Электробас

Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
<br><br>Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»


Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автобус, работающий на газовом топливе<br><br>Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»<br>
автобус, работающий на газовом топливе

Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

На закономерный вопрос, как напряженная ситуация в Белоруссии влияет на поставки, Соколов ответил, что «никакие нарушения обязательств со стороны минчан не зафиксированы».

В конце октября губернатор Александр Беглов заявил, что до конца года город планирует получить свыше 250 новых автобусов, 142 троллейбуса, более 40 вагонов метро. «В следующем году выведем на городские маршруты еще 1500 экологически чистых машин, в том числе электробусы, троллейбусы с увеличенным автономным ходом и автобусы, работающие на газовом топливе», — заявил он. О том, как в Петербурге внедряется современный электротранспорт, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

dedmoroz_5e4d8827384c2
в город - троллейбус + трамвай, в пригород - автобус газ/дизель, это очень сложная вещь и понимать её в администрации отказываются, очень сложная такая транспортная загогулина .... .............................. бабе - цветы, детям - мороженное, смотри, не перепутай ..... (с)
261887361
Губернатор и ФИО кто подписал разрешение на отравление Горожан и эксплуатации газовых бомб в СПб.?

Уинстон Черчилль предупреждал Гитлера, что он зальёт Германию ипритом.
Наши руководители зальют город метилкоптаном.
При сотнях тысяч кубов газа выработанных автобусами, 0.01% метилкопатна, на улицы будут вылиты сотни литров ОВ.
*орант метилкоптан ядовит /отравляющее вещество (ОВ) относится ко 2-му классу опасности/
** в СПб гарантированно увеличение сердечных и лёгочных больных.
***_555
Раз уж запретили закупать нормальные автобусы из Европы, покупайте своё. Зачем эти поделки из Картопляндии?
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