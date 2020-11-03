Вице-губернатор Максим Соколов и глава комтранса Кирилл Поляков посетили Колпинский автопарк, куда прибыл автобус МАЗ-203945 на сжиженном природном газе. Кроме того, «Пассажиравтотранс» планирует начать испытания электробуса МАЗ-303Е10 с ночной зарядкой, который, по данным производителя, будет располагать запасом хода до 300 км. Его испытания пройдут на маршруте №128: именно на нем с марта 2019 года уже катаются 10 электробусов с ночной зарядкой.

Также были представлены 27 дизельных автобусов МАЗ. Они будут курсировать по маршрутам, соединяющим Петербург с пригородами: №187 — «Пушкин, вокзал — станция метро «Московская», и №196 — «Колпино, Заводской пр. — Звездная ул.».

На закономерный вопрос, как напряженная ситуация в Белоруссии влияет на поставки, Соколов ответил, что «никакие нарушения обязательств со стороны минчан не зафиксированы».



В конце октября губернатор Александр Беглов заявил, что до конца года город планирует получить свыше 250 новых автобусов, 142 троллейбуса, более 40 вагонов метро. «В следующем году выведем на городские маршруты еще 1500 экологически чистых машин, в том числе электробусы, троллейбусы с увеличенным автономным ходом и автобусы, работающие на газовом топливе», — заявил он. О том, как в Петербурге внедряется современный электротранспорт, читайте в материале «Фонтанки».

