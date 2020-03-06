Газ и ныне там. Почему Hyundai откладывает запуск производства газомоторного Solaris

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Петербургский завод Hyundai не начнет выпускать автомобили на газомоторном топливе к середине 2020 года, как планировал ранее. Как рассказал «Фонтанке» директор по внешним связям региональной штаб-квартиры «Хендэ Мотор» (Россия и страны СНГ) Виктор Васильев, пока производитель готовится подать заявку в Росстандарт на одобрение типа транспортного средства.

«Это сложный процесс с испытаниями, он может занять несколько месяцев», - пояснил топ-менеджер. Получить одобрение Hyundai рассчитывает «к осени». После этого можно будет начать выпуск машин.

Прототип газомоторного Hyundai Solaris CNG был представлен на петербургском «Газовом форуме» 3 октября 2019 года. В официальном пресс-релизе ООО «Газпром газомоторное топливо» («дочка» Газпрома, которая развивает сеть газовых заправок. — Прим. ред.) сообщалось, что серийное производства такого автомобиля начнется «в ближайшее время». Сама Hyundai тогда уточнила, что прорабатывает «спрос, объем и комплектацию», а выпуск и продажи начнутся на петербургском заводе «в следующем году, ближе к середине». Как и планировалось, модель будет битопливной, то есть сможет ездить не только на газе, но и на обычном бензине. Но технические характеристики компания пока не раскрывает. Ранее Huyndai уже показывал на Парижском автосалоне битопливный хэтчбек i30 CNG. Он был оснащен двигателем T-GDI на 1,4 литра мощностью 117 л.с. Для сравнения, классические бензиновые Solaris выпускаются с моторами объемом 1,4 л и 1,6 л и мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Оба двигателя комплектуются 6-ступенчатой механической или автоматической трансмиссией.

Планируемый объем выпуска в Huyndai пока также не называют. По словам Виктора Васильева, больше потенциала компания видит в корпоративном сегменте. К примеру, ранее о планах пересаживать водителей на газомоторы сообщали в «Яндекс. Такси». В ходе ПМЭФ 2019 года компания пообещала скидки пассажирам на газовых такси, а водителям-партнерам льготные условия по установке в машины газовых двигателей. На вопрос о сотрудничестве с Huyndai в компании на момент публикации не ответили. Сам производитель сказал, что вести переговоры с потенциальными покупателями будет уже после того, как получит согласование Росстандарта. Потенциально газовые автомобили гораздо экономичнее бензиновых. Ранее «Газпром Газомоторное топливо» приводила расчеты, согласно которым владельцы легковых машин, питающихся компримированным природным газом, смогут экономить на топливе до 67 тыс. рублей в год. Правда, такой показатель достигается при условии ежесуточного пробега в 70 км. Задача развивать газомоторный транспорт ставилась на самом высоком уровне. «Для нашей страны использование газомоторного топлива является даже более приоритетным. Ясно, что мы должны больше и больше внимания уделять вопросам экологического характера», - заявил президент РФ Владимир Путин еще в апреле 2018 года. Вопрос расширения сети газовых заправок обсуждался с председателем совета директоров «Газпрома» Виктором Зубковым в июне 2019 года.

Правда, с поддержкой вышла заминка. В 2019 году ответственный за автопром вице-премьер Дмитрий Козак решил отменить субсидии производителям газовых авто и поддерживать их через механизм льготного лизинга. Автоконцернам новый подход не понравился. Лизинговые компании были не слишком заинтересованы в популяризации нового вида техники, и схема так и не заработала, а предусмотренные на поддержку средства по сути растворились в общем котле. В начале 2020 года новый куратор автопрома вице-премьер Юрий Борисов пообещал участникам рынка вернуться к старой схеме. Как рассказали «Фонтанке» участники совещаний, производители рассчитывают снова получать субсидии напрямую уже в этом году. Скидка, профинансированная государством, позволит подогреть спрос. Какую сумму получат автоконцерны, пока не ясно. В 2019 году прямые субсидии на газомоторную технику составили 2,5 млрд рублей, получателями в основном выступали ГАЗ и КамАз. В 2020 году в целом на льготный лизинг было выделено 9,8 млрд рублей, из которых около 7,7 млрд на автопром, но доля газовых машин не выделялась.

Но пока производители смотрят на продажи без особого оптимизма. Как пояснили в Huyndai, газовые автомобили не сильно востребованы из-за неразвитой сети заправок. В «Газпром газомоторное топливо» «Фонтанке» пояснили, что сейчас с Петербурге работает шесть стационарных газовых станций и два передвижных автогазозаправщика (ПАГЗ). Правда, как ранее сообщала «Фонтанка», часть из них находится на территории автопарков и недоступна обычным водителям. Рассчитывать на быстрое развертывание сети не приходится. В 2020 году в Северной столице появится лишь одна новая автозаправка «Газпром» на ул. Фучика. Также ведется строительство еще двух — в Колпино и Шушарах. К 2024 году «Газпром газомоторное топливо» обещает увеличить сеть в Петербурге до 25 объектов. «Новые газозаправочные станции появятся в Выборгском, Красногвардейском, Красносельском, Кировском, Невском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском районах, городах Колпино и Зеленогорск», - сообщили в компании. Наращивать сеть более быстрыми темпами в условиях плотной городской застройки проблематично, отмечают в компании. Газовые станции являются объектами 4 класса опасности, к ним предъявляются более жесткие требования с точки зрения размера участка и расстояния до следующего здания, чем к обычным АЗС. Приспособление действующих заправок к обслуживанию газовых машин повлечет и изменение их класса опасности. «Мы проанализировали все АЗС в стране, и всего 2 тысячи во всех регионах могут быть использованы для размещения газовых заправок», - сказали в «Газпром газомоторное топливо». Количество таких объектов в Петербурге компания не называет, но отмечает, что более эффективным считает строительство отдельных заправок. «Основной наш потребитель автобусы и грузовая техника», - пояснили в пресс-службе. Смольный ранее выделил для этих целей компании девять земельных участков. По всем адресам оформлены права, по трем проекты реализованы, по оставшимся шести ведется работа, сообщили в «Газпром газомоторное топливо».