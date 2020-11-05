Транспортная реформа поддает газу. Смольный вписывает экологичное топливо в контракты

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Научно-технический совет при комитете по транспорту одобрил минимальные требования к большим городским автобусам. Самое очевидное новшество - природный газ как догма в графе «вид топлива». Из объяснений чиновников можно сделать вывод, что это - эксперимент перед проведением так называемой транспортной реформы. Заседание совета при комтрансе прошло еще в октябре. Общее направление прежнее: наличие кондиционеров и валидаторов, способных принимать все виды проездных билетов и банковских карт; оснащенность медиа-панелями; 100-процентно низкий пол в автобусах; экологичность топлива. С последним пунктом, пожалуй, самое интересное. Если средним машинам (не менее 68 мест) предписан дизель «Евро-5» и выше, то большим (не менее 100) - природный газ.





Сразу оговоримся: пока это станет директивой только для 7 маршрутов, конкурсы на которые предполагается объявить уже в текущем году: №№ 14, 75, 84, 94, 182, 193, 330. Это еще не долгожданная реформа, а переходный период; так что действовать контракты будут до июля 2022 года, когда и планируется переход на новую модель. Но тезисно подход Смольного в этих требованиях к автобусам уже сформулирован.



К реформе Смольный готовится не один год. Согласно букве Федерального закона, она должна была произойти еще в середине 2020-го. Основная идея в том, чтобы перевести всех перевозчиков на единый тариф, вместе с этим запланировано сокращение числа маршрутов. Оставшиеся разыграют на аукционах с контрактами новой формы: все риски по недобору пассажиропотока и выручки берет на себя бюджет. Предполагается и строительство инфраструктуры. Подготовка реформы вызвала много опасений, горожане слали в Смольный невежливые письма, перевозчики пугали нехваткой новых автобусов и остановочных павильонов, антимонопольщики сомневались и даже вынесли предостережение вице-губернатору, разработчики необходимой информационной системы с задачей не справились. В итоге Смольный сослался на пандемию и отложил реформу на 2 года.



Смольный планирует разыграть на конкурсах всю обновленную маршрутную сеть в марте 2021 года; после этого у победителей будет 15 месяцев на то, чтобы подготовиться и запуститься с июля 2022-го. Точные минимальные технические требования к подвижному составу, конечно, пропишут в окончательной документации. Вид ее еще обсуждается, и она уже неоднократно менялась. Сначала на все разыгрываемые маршруты хотели выпускать только новую технику, возрастом не старше 1 января 2018 года. Когда стало понятно, что так реформе может не хватить автобусов, в первые 9 месяцев перевозчикам собирались разрешить выводить на линии 7-летних «стариков», потом и вовсе снизили планку до 10 лет. В итоге чиновники пришли к выводу, что раз уж они дают полтора на подготовку, «стариков» на маршрутах они видеть не хотят.



Последняя версия минимальных технических требований к подвижному составу, по словам участников, чем-то принципиально новым не стала. Заместитель гендиректора «Питеравто» Роман Юренев привел в пример те маршруты, контракты по которым компания получила в этом году: «Большие автобусы ходят с кондиционерами, 100% низкий пол, работают на компримированном природном газе, там определенное количество валидаторов и камер - все это уже работает», - отметил он. Другие собеседники «Фонтанки» на рынке назвали единственным новшеством в правилах природный газ. Дело не в том, что с такой техникой компании раньше не работали - ее наличие и до этого, по их словам, давало некоторым дополнительные плюсы на конкурсах, как, к примеру, новый подвижной состав. Но в качестве директивы газ не фигурировал - даже в контрактах на обслуживание 21 маршрута, которые город разыгрывал среди перевозчиков этим летом.

Такими экологичными машинами могут похвастаться не все крупнейшие компании. В газовом парке «Питеравто» сегодня более 800 автобусов, у «Третьего парка» порядка 100 единиц техники, но вот у ПТК, например, их нет. И пока требование прочно не войдет в список конкурсной документации на 2021-2022 годы, насыщать свой парк газом компания не планирует. В последнюю версию транспортной реформы были вписаны 2662 новых автобуса, 1800 из которых - большого класса. В комтрансе подчеркивают: сейчас не идет речи о том, чтобы все это приехало на газе: «В новой модели транспортного обслуживания мы будем опираться на развитие газозаправочной инфраструктуры».



Это - главный камень преткновения. Сейчас 1800 гипотетических газовых автобусов просто негде было бы заправлять. Даже те станции, что уже построены у автопарков, зачастую работают на пределе. Саму программу внедрения газомоторного топлива в автотранспортном комплексе, к слову, еще в 2014 году утвердили в Петербурге. Толчком послужило подписанное за год до этого распоряжение правительства - оно требовало от министерств и региональных органов власти разработать меры, чтобы к 2020-му до половины единиц техники в городах-миллионниках работало на газе. «Фонтанка» тогда подробно рассказывала о плане, который для себя наметил Смольный.



На деле же темпы развития рынка газомоторного топлива серьезно отстали от намеченных планов, причем по всей стране. В конце прошлого года глава Минпромторга получил за это нагоняй от Владимира Путина. Уже в 2020 году, согласно утвержденной программе, у Петербурга должны были быть 619 автобусов на газе - пока же у «Пассажиравтотранса» их только 163, еще 65 моделей ЛиАЗ ждут до конца года. Тормозят эти планы и по фронту заправок: в том же документе прописано, что в городе в 2020-м будет 26 новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АНГКС), которые построит «Газпром газомоторное топливо». Но пока их только 8, причем одну из них соорудило ООО «Бетон» группы «ПО “Возрождение”». О строительстве еще 25 штук петербургское правительство договорилось с «Газпромом» до 2023-го, одну из заправок - на улице Салова, 82, - ООО «Газпром газомоторное топливо» собирается открыть 6 ноября.

Кроме того, газовые автобусы надо где-то обслуживать. К примеру, не завершена реконструкция автопарка ПАТ на Хрустальной улице - на него и тот, что находится на Кубинской, в 2020-м, напомним, планировали потратить 400 млн. О планах приспособить эти площадки под обслуживание машин на газомоторном топливе «Фонтанка» подробно рассказывала.



Но ориентир на экологичное топливо в требованиях к подвижному составу, по мнению некоторых перевозчиков, как раз и должен подтолкнуть город к активным шагам по газовой дороге. «С одной стороны, потребителю нужны объекты, где он будет заправляться. Но с другой, пока нет объемов на рынке, инфраструктура тоже не создается. Она, в свою очередь, не создается, потому что нет объемов для реализации, - очертил собеседник «Фонтанки» замкнутый круг. - «Газпром» здесь далеко не единственная компания, которая работает с газом. Значительными объемами метана в России занимается «Новатэк», как и на любом рынке, есть пятерка крупных игроков и еще куча мелочи». Между прочим, ПАТ буквально накануне начал испытания нового автобуса МАЗ-203945 на сжиженном природном газе. О заправке на время теста, как сообщили на предприятии, договорились с компанией «Новатэк».

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»