В Петербурге может появиться каршеринг с водородными автомобилями

Правительство Петербурга 9 ноября обсудит с корейским автоконцерном Hyundai и Минпромторгом РФ возможность использования автомобилей на водородном топливе в городском каршеринге. Об этом вице-губернатор Евгений Елин сообщил журналистам 6 ноября.



«Хотим вперед забежать и посмотреть, как это будет работать. Hyundai является мировым лидером, готов предоставить автомобили, мы попробуем организовать эксплуатацию», — сказал он. Детали проекта, в частности кто может стать оператором таких автомобилей, он не уточнил.