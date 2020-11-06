В Петербурге может появиться каршеринг с водородными автомобилями

Правительство Петербурга 9 ноября обсудит с корейским автоконцерном Hyundai и Минпромторгом РФ возможность использования автомобилей на водородном топливе в городском каршеринге. Об этом вице-губернатор Евгений Елин сообщил журналистам 6 ноября.
«Хотим вперед забежать и посмотреть, как это будет работать. Hyundai является мировым лидером, готов предоставить автомобили, мы попробуем организовать эксплуатацию», — сказал он. Детали проекта, в частности кто может стать оператором таких автомобилей, он не уточнил.
В конце 2018 года стало известно, что Hyundai Motor планирует вложить почти $ 7 млрд в разработку водородных топливных элементов для автомобилей, судов и дронов.
Ранее Hyundai Motor также сообщал о намерении производить битопливные автомобили, которые смогут ездить не только на газе, но и на обычном бензине. «Сейчас автомобиль проходит испытания», — уточнил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.