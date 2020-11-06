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06.11.2020 17:02
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В Петербурге может появиться каршеринг с водородными автомобилями

Правительство Петербурга 9 ноября обсудит с корейским автоконцерном Hyundai и Минпромторгом РФ возможность использования автомобилей на водородном топливе в городском каршеринге. Об этом вице-губернатор Евгений Елин сообщил журналистам 6 ноября.

«Хотим вперед забежать и посмотреть, как это будет работать. Hyundai является мировым лидером, готов предоставить автомобили, мы попробуем организовать эксплуатацию», — сказал он. Детали проекта, в частности кто может стать оператором таких автомобилей, он не уточнил.

В конце 2018 года стало известно, что Hyundai Motor планирует вложить почти $ 7 млрд в разработку водородных топливных элементов для автомобилей, судов и дронов.

Ранее Hyundai Motor также сообщал о намерении производить битопливные автомобили, которые смогут ездить не только на газе, но и на обычном бензине. «Сейчас автомобиль проходит испытания», — уточнил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Mazzzz
В Смольном не хотят пересесть на водород , вместо того , что бы и так постоянно бьющегося каршеринга делать бомбы ?
perekuz
Смесь водорода с воздухом превосходно взрывается.
Skazochny
Отличная новость
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