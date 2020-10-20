В России заложили производство высокоскоростных поездов для ВСМ Москва — Петербург. Как они будут выглядеть
«Уральские локомотивы» начали строительство первого в России производственного комплекса для выпуска высокоскоростных электропоездов. Они будут развивать скорость до 360 км в час и использоваться на железнодорожной магистрали (ВСМ), которая свяжет Москву и Петербург.
Как сообщает пресс-служба предприятия 20 октября, в 2021 году предполагается заключение между Российскими железными дорогами и «Уральскими локомотивами» договора на поставку и обслуживание на протяжении жизненного цикла 42 электропоездов, которые на первом этапе будут эксплуатироваться на ВСМ Москва — Санкт-Петербург. «Уральские локомотивы» обеспечат производство электропоездов с уровнем локализации до 80% и их дальнейшее сервисное обслуживание.
Также участникам торжественной закладки был представлен проект нового электровоза, который станет базовой платформой для разработки и выпуска линейки грузовых магистральных локомотивов с отечественным асинхронным тяговым приводом.
Как рассказывала «Фонтанка», первый поезд по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург должен проехать в декабре 2026 года. Ожидается, что тариф на проезд из Москвы в Санкт-Петербург или обратно составит 3,4 тыс. руб. О том, как предположительно пройдет магистраль и как для её пассажиров освободят Московский вокзал, «Фонтанка» подробно писала ранее.
Президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский добавил, что первый поезд планируют изготовить к 2023 году. Затем будут двухлетние испытания, и к 2025-му состав сертифицируют и представят заказчику в РЖД.