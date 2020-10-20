FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
77.92р91.31р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
20.10.2020 18:24
8
Печать

В России заложили производство высокоскоростных поездов для ВСМ Москва — Петербург. Как они будут выглядеть

«Уральские локомотивы» начали строительство первого в России производственного комплекса для выпуска высокоскоростных электропоездов. Они будут развивать скорость до 360 км в час и использоваться на железнодорожной магистрали (ВСМ), которая свяжет Москву и Петербург.

Как сообщает пресс-служба предприятия 20 октября, в 2021 году предполагается заключение между Российскими железными дорогами и «Уральскими локомотивами» договора на поставку и обслуживание на протяжении жизненного цикла 42 электропоездов, которые на первом этапе будут эксплуатироваться на ВСМ Москва — Санкт-Петербург. «Уральские локомотивы» обеспечат производство электропоездов с уровнем локализации до 80% и их дальнейшее сервисное обслуживание.

Фото: Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта
Фото: Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта
Фото: Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта

Также участникам торжественной закладки был представлен проект нового электровоза, который станет базовой платформой для разработки и выпуска линейки грузовых магистральных локомотивов с отечественным асинхронным тяговым приводом.

Как рассказывала «Фонтанка», первый поезд по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург должен проехать в декабре 2026 года. Ожидается, что тариф на проезд из Москвы в Санкт-Петербург или обратно составит 3,4 тыс. руб. О том, как предположительно пройдет магистраль и как для её пассажиров освободят Московский вокзал, «Фонтанка» подробно писала ранее.

Президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский добавил, что первый поезд планируют изготовить к 2023 году. Затем будут двухлетние испытания, и к 2025-му состав сертифицируют и представят заказчику в РЖД.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

IvanSt
эээ.... "высокосортных"?)
Maxic_84
Даже боюсь представить что за чудо локомотив они сделают. Скорее всего не сделают ничего а разворуют пару тройку миллиардов и потом купят в Германии
ugaton
Очередной распил "успешными пацанами"https://life.ru/p/1349073?utm_medium=cpc&utm_source=lentainform&utm_campaign=1349073_desk&utm_term=56997581&utm_content=7183303&mgclid=ebfc7aa65e27167d43ee12118c3affb6
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний