«Уральские локомотивы» начали строительство первого в России производственного комплекса для выпуска высокоскоростных электропоездов. Они будут развивать скорость до 360 км в час и использоваться на железнодорожной магистрали (ВСМ), которая свяжет Москву и Петербург.

Как сообщает пресс-служба предприятия 20 октября, в 2021 году предполагается заключение между Российскими железными дорогами и «Уральскими локомотивами» договора на поставку и обслуживание на протяжении жизненного цикла 42 электропоездов, которые на первом этапе будут эксплуатироваться на ВСМ Москва — Санкт-Петербург. «Уральские локомотивы» обеспечат производство электропоездов с уровнем локализации до 80% и их дальнейшее сервисное обслуживание.