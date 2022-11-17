Концерн Siemens продал весь свой бизнес в России

Немецкий концерн Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России. Об этом говорится в его отчете, опубликованном 17 ноября по итогам четвертого квартала финансового года, который закончился в конце сентября.



«Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России в конце IV квартала 2022 финансового года», — говорится в отчете.

Принадлежавшее Siemens ООО «Сименс Финанс» с выручкой 25 млрд рублей в 2021 году с начала октября находится в собственности инвестиционной группы «Инсайт» Авета Миракяна, бывшего руководителя холдинга «ЭсЭфАй» (SFI), который контролирует сын миллиардера Михаила Гуцериева Саид. Компания сменила название на «Дельтализинг».