Концерн Siemens продал весь свой бизнес в России

Немецкий концерн Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России. Об этом говорится в его отчете, опубликованном 17 ноября по итогам четвертого квартала финансового года, который закончился в конце сентября.
«Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России в конце IV квартала 2022 финансового года», — говорится в отчете.
Принадлежавшее Siemens ООО «Сименс Финанс» с выручкой 25 млрд рублей в 2021 году с начала октября находится в собственности инвестиционной группы «Инсайт» Авета Миракяна, бывшего руководителя холдинга «ЭсЭфАй» (SFI), который контролирует сын миллиардера Михаила Гуцериева Саид. Компания сменила название на «Дельтализинг».
Немецкий концерн объявил об уходе из России в мае 2022 года из-за ситуации на Украине. До этого Siemens приостановил все новые операции и международные поставки в РФ и Белоруссию. В марте он заморозил поставки новых «Сапсанов», хотя собирался продолжать их техобслуживание в рамках сервисных контрактов, как и обслуживание «Ласточек».
Компания сообщала о выходе из «Уральских локомотивов» — совместного предприятия с российским холдингом «Синара» — и прекращении деятельности своей «дочки» «Сименс мобильность». Пока что эта фирма с выручкой 12,4 млрд рублей всё ещё принадлежит Siemens и не запускала процесс ликвидации.
Ставшая самостоятельной компанией Siemens Energy также сообщила в августе о скором уходе с российского рынка, писали «Ведомости». Как подсчитали в организации, она потеряет около 400 млн евро выручки от операций, связанных с Россией. Предполагается, что выход из российских активов продолжится до конца 2022 года, сообщал «Интерфакс». Компания уже продала ООО «Сименс трансформаторы» и