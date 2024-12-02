«В принципе, никто не отруливает». Соглашение с банками по финансированию ВСМ пока не подписано

Соглашение с банками, которые должны выдать синдицированный кредит на строительство ВСМ Москва — Петербург и закупку скоростных поездов, пока не утверждено. Об этом 2 декабря в интервью Reuters рассказал глава ВТБ Андрей Костин.
«Оно дорабатывается. Есть сегодня определенные детали, вы правы, связанные с изменением ситуации. Но, в принципе, никто не отруливает», — прокомментировал Костин.
«Фонтанка» рассказывала, что общая стоимость концессионного проекта по строительству ВСМ составляет 2 трлн 349 млрд рублей. Из них синдикат крупнейших банков России должен предоставить кредит на 960 млрд (строительство инфраструктуры) и 281 млрд (закупка подвижного состава АО ГТЛК). О том, каким будет этот подвижной состав, читайте на «Фонтанке».
ООО «ВСМ Две столицы» подписало с Росжелдором концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург. В августе капитал компании увеличился до 34 млрд рублей. Принадлежит она УК «ВСМ Две столицы», которая тоже недавно выросла до 34,3 млрд. В капитал ее должны войти все регионы прохождения трассы, РЖД, УК «Лидер» и грузоотправители. Акционерный вклад Петербурга составит 30 млрд рублей.
Заключен и договор лизинга с ГТЛК на поставку 41 высокоскоростного состава до 2030 года.
Предполагается, что из Петербурга в Москву можно будет доехать за 2 часа 15 минут, стоимость билета составит порядка 10 тысяч рублей. Для этого на территории Петербурга надо будет строить дополнительные пути, терминал у Московского вокзала и тоннель под железнодорожными путями.