«В принципе, никто не отруливает». Соглашение с банками по финансированию ВСМ пока не подписано

Соглашение с банками, которые должны выдать синдицированный кредит на строительство ВСМ Москва — Петербург и закупку скоростных поездов, пока не утверждено. Об этом 2 декабря в интервью Reuters рассказал глава ВТБ Андрей Костин.

«Оно дорабатывается. Есть сегодня определенные детали, вы правы, связанные с изменением ситуации. Но, в принципе, никто не отруливает», — прокомментировал Костин.

«Фонтанка» рассказывала, что общая стоимость концессионного проекта по строительству ВСМ составляет 2 трлн 349 млрд рублей. Из них синдикат крупнейших банков России должен предоставить кредит на 960 млрд (строительство инфраструктуры) и 281 млрд (закупка подвижного состава АО ГТЛК). О том, каким будет этот подвижной состав, читайте на «Фонтанке».