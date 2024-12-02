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Общество «В принципе, никто не отруливает». Соглашение с банками по финансированию ВСМ пока не подписано

«В принципе, никто не отруливает». Соглашение с банками по финансированию ВСМ пока не подписано

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16 комментариев

Соглашение с банками, которые должны выдать синдицированный кредит на строительство ВСМ Москва — Петербург и закупку скоростных поездов, пока не утверждено. Об этом 2 декабря в интервью Reuters рассказал глава ВТБ Андрей Костин.

«Оно дорабатывается. Есть сегодня определенные детали, вы правы, связанные с изменением ситуации. Но, в принципе, никто не отруливает», — прокомментировал Костин.

«Фонтанка» рассказывала, что общая стоимость концессионного проекта по строительству ВСМ составляет 2 трлн 349 млрд рублей. Из них синдикат крупнейших банков России должен предоставить кредит на 960 млрд (строительство инфраструктуры) и 281 млрд (закупка подвижного состава АО ГТЛК). О том, каким будет этот подвижной состав, читайте на «Фонтанке».

ООО «ВСМ Две столицы» подписало с Росжелдором концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург. В августе капитал компании увеличился до 34 млрд рублей. Принадлежит она УК «ВСМ Две столицы», которая тоже недавно выросла до 34,3 млрд. В капитал ее должны войти все регионы прохождения трассы, РЖД, УК «Лидер» и грузоотправители. Акционерный вклад Петербурга составит 30 млрд рублей.

Заключен и договор лизинга с ГТЛК на поставку 41 высокоскоростного состава до 2030 года.

Предполагается, что из Петербурга в Москву можно будет доехать за 2 часа 15 минут, стоимость билета составит порядка 10 тысяч рублей. Для этого на территории Петербурга надо будет строить дополнительные пути, терминал у Московского вокзала и тоннель под железнодорожными путями.

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Комментарии
16
Cashmare
3 часа
в принципе затусим, порамсим, обкашляем детали, и всё будет чики-пуки, в натуре
BobCat2
2 часа
Не иначе банки ждут повышения ключевой ставки 20 декабря. Интересно, а как в принципе транспортный проект может быть окупаемый при ставке кредита в районе 30% годовых? Добавим текущий уровень инфляции и всё становится вообще грустно.
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