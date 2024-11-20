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Город Стала известна полная стоимость ВСМ Москва — Петербург

Стала известна полная стоимость ВСМ Москва — Петербург

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34 комментария

Полная стоимость проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург составит 2,349 трлн рублей. Грузоотправителей уже вписали в инвесторы.

Проект ВСМ 20 ноября обсуждают на сессии «Транспортной недели» в Москве с участием главы Минтранса Романа Старовойта, который поставил этот проект в один ряд с Крымским мостом и с сочинской Олимпиадой.

Как известно, 300 млрд рублей выделяет Фонд национального благосостояния. Еще 329 млрд рублей в качестве уставного капитала УК «ВСМ Две столицы» добавляют регионы, РЖД и грузоотправители (19 млрд). 29 млрд — это капитальный грант концедента (Росжелдор) на выкуп территории.

450 млрд рублей привлекут за счет облигаций НПФ. Самая большая доля — это синдицированные кредиты на строительство (960 млрд) и на подвижной состав (281 млрд).

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что вести ВСМ в строй собираются к апрелю 2028 года.

Петербург уже предусмотрел в проекте бюджета 2025–2027 годов 30 млрд в качестве своего акционерного взноса. Ленобласть вложит 10 млрд.

ООО «ВСМ Две Столицы» подписало с Росжелдором концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург стоимостью более 2 трлн рублей. В августе капитал компании увеличился до 34 млрд рублей. Принадлежит она УК «ВСМ Две Столицы», которая тоже недавно выросла до 34,3 млрд.

Заключен и договор лизинга с ГТЛК на поставку 41 высокоскоростного состава до 2030 года.

Предполагается, что из Петербурга в Москву можно будет доехать за 2 часа 15 минут, стоимость билета составит порядка 10 тысяч рублей. Для этого на территории Петербурга надо будет строить дополнительные пути, терминал у Московского вокзала и тоннель под железнодорожными путями.

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Комментарии
34
Kit.
2 часа
Недешёвая яма получается. "И это только начало!" (ц)
Стелла Моисеевна
2 часа
Сказки все это. В России никогда не бывает известна полная стоимость строительства в его начале. Как говорится, смета предполагает, а застройщик располагает.
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