Стала известна полная стоимость ВСМ Москва — Петербург

Проект ВСМ 20 ноября обсуждают на сессии «Транспортной недели» в Москве с участием главы Минтранса Романа Старовойта, который поставил этот проект в один ряд с Крымским мостом и с сочинской Олимпиадой.

Как известно, 300 млрд рублей выделяет Фонд национального благосостояния. Еще 329 млрд рублей в качестве уставного капитала УК «ВСМ Две столицы» добавляют регионы, РЖД и грузоотправители (19 млрд). 29 млрд — это капитальный грант концедента (Росжелдор) на выкуп территории.

450 млрд рублей привлекут за счет облигаций НПФ. Самая большая доля — это синдицированные кредиты на строительство (960 млрд) и на подвижной состав (281 млрд).

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что вести ВСМ в строй собираются к апрелю 2028 года.

Петербург уже предусмотрел в проекте бюджета 2025–2027 годов 30 млрд в качестве своего акционерного взноса. Ленобласть вложит 10 млрд.

ООО «ВСМ Две Столицы» подписало с Росжелдором концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург стоимостью более 2 трлн рублей. В августе капитал компании увеличился до 34 млрд рублей. Принадлежит она УК «ВСМ Две Столицы», которая тоже недавно выросла до 34,3 млрд.

Заключен и договор лизинга с ГТЛК на поставку 41 высокоскоростного состава до 2030 года.

Предполагается, что из Петербурга в Москву можно будет доехать за 2 часа 15 минут, стоимость билета составит порядка 10 тысяч рублей. Для этого на территории Петербурга надо будет строить дополнительные пути, терминал у Московского вокзала и тоннель под железнодорожными путями.