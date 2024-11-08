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Город Регионы могут подписать договор по ВСМ уже в ноябре. Ленобласть отдает рычаги

Регионы могут подписать договор по ВСМ уже в ноябре. Ленобласть отдает рычаги

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2 комментария

Акционерное соглашение между УК «ВСМ Две Столицы» и его будущими акционерами должно быть подписано уже в ноябре. Петербург даст 30 млрд рублей, Ленобласть — 10 млрд.

По данным «Фонтанки», такие цифры прозвучали 8 ноября на Координационном совете по развитию транспортной системы двух регионов. Под акционерным соглашением подразумевается корпоративный договор, который регулирует отношения между участниками. И согласно графику финансового закрытия проекта, он должен быть подписан до 15 ноября.

УК «ВСМ Две Столицы» является единоличным собственником ООО «ВСМ Две Столицы», которое по концессии строит высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Петербург. «Фонтанка» рассказывала, что в капитал УК должны войти все регионы прохождения магистрали, РЖД, компания «Лидер». Общая сумма составит 328,5 млрд.

Петербург уже предусмотрел в проекте бюджета 2025–2027 годов 30 млрд в качестве своего акционерного взноса. Представлять его в компании, как писала «Фонтанка», будет АО «Аэропорт Пулково».

В свою очередь, взнос Ленобласти — 10 млрд. Предполагается, что акционером станет сам регион как публично-правовое образование через областной комитет по управлению госимуществом. При этом правительство Ленобласти отказывается от участия в органах управления проектом.

47news писали о специфике участия Ленобласти в проекте ВСМ. Здесь будет всего одна станция «Жаровская», ее доля в общем трафике не превысит 0,1 %. Магистраль пройдет с 27 км (граница с Санкт-Петербургом по Ям-Ижорскому шоссе) по 103 км (граница с Новгородской областью), на 80 % — по землям лесного фонда, а именно — Любанского лесничества. В том числе — по Лисинскому региональному заказнику с 53 по 62 км (там, как сообщает правительство региона, появится эстакада).

Для регионов-участников проекта отдельным вопросом является распределение рисков, если пассажиропоток не оправдает ожиданий. И особенно — для Ленобласти, которая готова давать разве что 300 тысяч пассажиров из расчетных 23 млн в год. В итоге Ленинградская область настаивает на том, чтобы на нее приходилось максимум 10 млн рублей в год в качестве компенсации концессионеру за выпадающие доходы.

ООО «ВСМ Две Столицы» подписало с Росжелдором концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург стоимостью более 2 трлн рублей. В августе капитал компании увеличился до 34 млрд рублей. Принадлежит она УК «ВСМ Две Столицы», которая тоже недавно выросла до 34,3 млрд.

Заключен и договор лизинга с ГТЛК на поставку 41 высокоскоростного состава до 2030 года.

Ввести ВСМ должны к 1 апреля 2028 года. Предполагается, что из Петербурга в Москву можно будет доехать за 2 часа 15 минут, стоимость билета составит порядка 10 тысяч рублей. Для этого на территории Петербурга надо будет строить дополнительные пути, терминал у Московского вокзала и тоннель под железнодорожными путями.

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Комментарии
2
Гость
40 минут
Сгиньте! Надоели!
Гость
25 минут
То ли дело на Украине! На Украине ВСМ не было, нет и не будет - и точка.
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