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    Камера сняла, как ребёнок с самокатом забежал под Haval на пешеходном переходе в Кронштадте

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    Полиция проводит проверку после ДТП в Кронштадте, в котором пострадал 11-летний школьник. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 23 мая.

    Мальчик переходил дорогу у дома 25/2 по проспекту Ленина накануне утром, поверив в безопасность «зебры». Он спешился с самоката, но, торопясь на противоположную сторону, не посмотрел по сторонам.

    «Фонтанка.ру»

    Ехавшая по проспекту Ленина петербурженка на Haval, судя по кадрам, ребёнка тоже не увидела. Встать с асфальта ему помогали прохожая и водитель.

    По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По предварительной информации «Фонтанки», ему повезло отделаться ушибами и растяжением.

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