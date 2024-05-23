Камера сняла, как ребёнок с самокатом забежал под Haval на пешеходном переходе в Кронштадте

Полиция проводит проверку после ДТП в Кронштадте, в котором пострадал 11-летний школьник. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 23 мая.
Мальчик переходил дорогу у дома 25/2 по проспекту Ленина накануне утром, поверив в безопасность «зебры». Он спешился с самоката, но, торопясь на противоположную сторону, не посмотрел по сторонам.
«Фонтанка.ру»
Ехавшая по проспекту Ленина петербурженка на Haval, судя по кадрам, ребёнка тоже не увидела. Встать с асфальта ему помогали прохожая и водитель.
По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По предварительной информации «Фонтанки», ему повезло отделаться ушибами и растяжением.