Польский истребитель потерял бак над населенным пунктом

У польского истребителя МиГ-29 отвалился топливный бак во время тренировочного полета над населенным пунктом. Об этом сообщило генеральное командование вооруженных сил Польши в соцсетях 23 мая.



«Во время тренировочного полёта на самолете МиГ-29 с 22-й тактической авиабазы был потерян топливный бак», — говорится в сообщении. Бак рухнул около жилых строений. Цистерна оказалась без топлива. По предварительным данным, действия пилотов соответствовали установленным нормам. В результате инцидента обошлось без пострадавших. Государственный комитет по экспертизе авиации Польши выяснит обстоятельства произошедшего.

