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    Польский истребитель потерял бак над населенным пунктом

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    У польского истребителя МиГ-29 отвалился топливный бак во время тренировочного полета над населенным пунктом. Об этом сообщило генеральное командование вооруженных сил Польши в соцсетях 23 мая.

    «Во время тренировочного полёта на самолете МиГ-29 с 22-й тактической авиабазы был потерян топливный бак», — говорится в сообщении. Бак рухнул около жилых строений. Цистерна оказалась без топлива. По предварительным данным, действия пилотов соответствовали установленным нормам. В результате инцидента обошлось без пострадавших. Государственный комитет по экспертизе авиации Польши выяснит обстоятельства произошедшего.

    В апреле во время тренировочного полета в Малайзии потерпели крушение два вертолета. В одном из них было трое членов экипажа, в другом — семеро, все они погибли.

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