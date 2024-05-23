Столб черного дыма поднялся над Мурино: полыхает автосервис

Крупный пожар тушат днем 23 мая во Всеволожском районе Ленобласти под Петербургом. Больше полутора часов там полыхает здание автосервиса.
Сигнал о возгорании в районе Парковой улицы, 1, на востоке Мурино поступил пожарным в 12:29, сообщает 47News со ссылкой на
Автор: Девяткино online | Мурино
Пламя полностью охватило Г-образное здание из сэндвич-панелей, крытое металлочерепицей. Предварительно сообщается, что пострадавших нет. Соседним домам пожар тоже не угрожает.
На месте работают дежурные смены 147-й, 94-й и 16-й пожарных частей. Жители засняли пролетавший рядом вертолет.