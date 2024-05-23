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    Столб черного дыма поднялся над Мурино: полыхает автосервис

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    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Крупный пожар тушат днем 23 мая во Всеволожском районе Ленобласти под Петербургом. Больше полутора часов там полыхает здание автосервиса.

    Сигнал о возгорании в районе Парковой улицы, 1, на востоке Мурино поступил пожарным в 12:29, сообщает 47News со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти. По предварительным данным, загорелся автосервис. Сначала площадь пожара составляла 30 квадратных метров, теперь огонь охватил уже 300 «квадратов».

    Автор: Девяткино online | Мурино

    Пламя полностью охватило Г-образное здание из сэндвич-панелей, крытое металлочерепицей. Предварительно сообщается, что пострадавших нет. Соседним домам пожар тоже не угрожает.

    На месте работают дежурные смены 147-й, 94-й и 16-й пожарных частей. Жители засняли пролетавший рядом вертолет.

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