«Четыре принципа». В Госдуме объяснили, какой должна быть налоговая система в России

В основу готовящегося пакета законопроектов, озвученных на парламентских слушаниях по совершенствованию налоговой системы РФ, легли четыре принципа. Главная задача — прогрессивная ставка должна затронуть только тех, кто в состоянии платить больше. Об этом заявил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров в интервью «Ведомостям». «Налоговая система должна быть сбалансированной, стабильной, отвечающей интересам общества и экономики в целом, и повторюсь — справедливой», — подчеркнул депутат.

По его словам, главная задача состоит в том, чтобы изменения не коснулись подавляющего большинства граждан и компаний, а затронули только тех, кто может платить больше в силу своего достатка. Следом важно удерживать прозрачность использования налогов государством. Такие примеры уже есть в российской практике — повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей, отметил Макаров. Дополнительные средства направлялись на лечение детей с орфанными заболеваниями. «У общества вообще не возникло возмущения по поводу повышения ставки», — добавил депутат.

Он напомнил, что к настоящему моменту примерно 10 млн людей зарегистрированы как плательщики налога на профессиональный доход (НПД). Им пообещали неизменность условий на 10 лет, и это обещание государство сдержит в целях сохранения к нему доверия налогоплательщика. Аналогичная позиция строится с упрощенной системой налогообложения (УСН). «Что сейчас в фокусе обсуждения — переход от упрощенного режима к общему. Малый бизнес развивается, становится средним и затем, при переходе на общую, уже не льготную систему налогообложения он разоряется», — отметил Макаров. В результате было принято решение сделать более плавный переход и создать особые условия для растущих и некрупных компаний — МСП+ (малое и среднее предпринимательство). А чтобы исключить дробление бизнеса, предлагается провести амнистию для тех, кто прибегал к такой практике.

Макаров подчеркнул, что в данном случае убытки и последующий «проигрыш» будут нести те предприниматели, которые пытаются уходить от уплаты налогов и формировать центры прибыли за пределами РФ. Он также отметил задачу сокращения неравенства между регионами в обеспечении качества жизни населению. «Правительство уже согласилось, что в данном случае законопроект «о налогах» будет внесен в рамках единого пакета поправок к бюджету этого года», — заключил Макаров.

В марте президент РФ Владимир Путин допустил переход к «более справедливой» системе прогрессивного налогообложения в России и заявил, что общество воспримет это нормально. О «более справедливом» распределении налогового бремени он говорил и в своем послании Федеральному собранию 29 февраля. Министр финансов РФ Антон Силуанов в апреле заявил, что в стране «назрела необходимость налоговой донастройки».