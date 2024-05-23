Налоговый кешбэк для семей с детьми и плоская шкала участникам СВО. Как Минфин предлагает усовершенствовать налоговую систему

Фото: Госдума / сайт Поделиться Поделиться





Министр финансов России Антон Силуанов представил предложения правительства об усовершенствовании налогового законодательства на парламентских слушаниях в Госдуме 23 мая. Среди них — «разумная прогрессия» по налогу на доходы физических лиц, которая не коснется участников боевых действий на Украине. Одним из главных принципов налоговой системы, параметры которой закрепят до 2030 года, должна стать справедливость. Акцент на этом слове во время выступления с трибуны делался множество раз.



Для населения Именно из принципа справедливости исходит правительство, предлагая изменения по введению прогрессивной шкалы налогообложения доходов населения. «Это ключевой подход всех наших новаций», — отметил Силуанов. Он напомнил, что предложения об усилении прогрессии ранее высказывали депутаты и на экспертном совете Госдумы, и в ходе обсуждения законов о бюджете и налогах. По словам министра, прогрессия в налогообложении доходов граждан — это мировая практика, которая применяется в том числе в «странах-соседях». Там верхняя часть шкалы доходит до 25%, а в странах дальнего зарубежья — до 45–55%.

«Понятно, что мы будем предлагать разумную прогрессию, чтобы наша система была конкурентоспособной, в первую очередь с нашими ближайшими соседями», — сказал Силуанов. Ранее в Госдуме обсуждалось повышение ставки по НДФЛ до 20% в отдельных случаях. «Подавляющего большинства граждан изменение налоговых ставок не должно коснуться. При этом в выигрыше должны оказаться семьи с двумя и более детьми, имеющие невысокие доходы. По ним будет предложен вычет по НДФЛ, такие поручения давал президент, а часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года», — заявил Силуанов. По его словам, возврат будет оформлен с использованием механизмов социальной поддержки.

«Такой кешбэк будет стимулировать легально зарабатывать, поскольку часть налогов будет возвращаться», — считает министр. Все дополнительные доходы от расширения прогрессии по НДФЛ предлагается направить на решение социальных проблем. Силуанов напомнил, что уже есть позитивный опыт с фондом «Круг добра», который финансируется за счёт отчислений от повышенной ставки НДФЛ (15%) для доходов свыше 5 млн рублей в год. Их этих средств фонд помогает детям с тяжелыми заболеваниями. Теперь дополнительные поступления обещают направить на нацпроекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями и социальную инфраструктуру.

«Предлагаем сохранить уровень налогообложения НДФЛ доходов в виде процентов по депозитам. Это направлено на стимулирование граждан к формированию сбережений. Эта мера несет в себе и социальный аспект, чтобы не затронуть большую часть граждан, хранящих свои сбережения в банках», — продолжил Силуанов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил, исходя из все тех же принципов справедливости, не расширять прогрессивную налоговую шкалу на участников боевых действий на Украине. Министр поддержал предложение.

«Оно абсолютно справедливо, потому что наши бойцы, те, кто сегодня участвует в специальной военной операции, нуждаются в нашем внимании и поддержке. И если мы можем это сделать через налоговые предложения, это будет обязательно сделано», — заявил он. Для бизнеса Что касается малого и среднего бизнеса, Силуанов заявил, что налоговые изменения не должны коснуться 95% таких предпринимателей. Правительство предлагает расширить границы, при которых бизнес может применять «упрощенку», а также снизить порог по выручке для освобождения от НДС. Его предлагается приблизить к значениям, которые используются в странах — ближайших соседях. Сам НДС повышать не планируют.

«Поддерживаем предложение депутатов и бизнеса, озвученное в рамках проведенных консультаций, не повышать ставки НДС, рост которых может привести к разгону инфляции», — заявил министр. Налоговую поддержку для инвестпроектов в высокотехнологичных отраслях собираются расширить. В частности, повысить коэффициент к расходам на НИОКР с 1,5 до 2%, что позволит платить налог на прибыль с меньшей налогооблагаемой базы. Также сам бизнес предлагал отказаться от оборотных налогов, таких как курсовые экспортные пошлины, которые не учитывают его конечный результат. В правительстве готовы это обсуждать.

«Тем более, что ныне действующая ставка налога на прибыль (20%) у нас одна из самых низких среди развитых и развивающихся экономик. Например, мы знаем, что в Аргентине, Китае, Иране — ставка 25%», — добавил глава Минфина.

Также он упомянул принцип равенства налогообложения, в соответствии с которым неуплата налогов не должна быть конкурентным преимуществом. Способствующие этому лазейки хорошо известны налоговым и таможенным администрациям, предложенные правительством изменения должны закрыть их. В то же время, как уже говорилось ранее, Минфин предлагает амнистию для тех налогоплательщиков, которые готовы отказаться от дробления бизнеса и начать работать в белую. Регионы

Поступали предложения дать больше налоговых полномочий регионам. Главы субъектов и муниципалитетов просили преобразовать туристический сбор в туристический налог. Инициативу обещают рассмотреть. Что точно можно сказать, регионам и муниципалитетам следует дать больше полномочий в сфере налогообложения дорогостоящего имущества, заявил Силуанов. Так регионы увеличат налогооблагаемую базу.

В финале выступления глава Минфина подчеркнул, что выстраивание справедливой налоговой системы позволит увеличить доходы федерального бюджета. По его словам, государство направит ресурсы на инфраструктуру, строительство жилья, отечественные IT-решения и целый ряд других отраслей, которые нужно поддерживать. «Будем это делать как за счет бюджетных ассигнований, так и налоговых стимулов», — добавил он.