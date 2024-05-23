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    Силуанов: рассматриваем возможность преобразования курортного сбора в туристический налог

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    Министерство финансов РФ рассматривает возможность преобразовать курортный сбор в туристический налог. Об этом стало известно 23 мая во время парламентских слушаний в Госдуме. О планах рассказал министр финансов Антон Силуанов.

    «На экспертном совете прозвучали предложения от глав регионов и муниципалитетов преобразовать курортный сбор в туристический налог. Рассмотрим эту инициативу», — цитирует ТАСС Силуанова.

    Ранее ЗакС Петербурга принял законопроект о штрафах за неуплату курортного сбора. Для туристов, которые просрочат оплату сбора или откажутся его платить, наказание составит от 500 до 2 000 рублей. Отельеры за просрочку перечисления денег в бюджет заплатят 10–30 тысяч рублей — это касается должностных лиц. Также наказание предусмотрено для юридических лиц — 30–50 тысяч рублей.

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