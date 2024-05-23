Сын Рамзана Кадырова Ахмат назначен новым президентом ФК «Ахмат»

Магомед Даудов сложил с себя полномочия президента грозненского футбольного клуба «Ахмат», сообщила 23 марта команда в соцсетях. Новым президентом «Ахмата» стал
«Одним из вице-президентов клуба утвержден первый заместитель министра ЧР по физической культуре и спорту Умар Даудов», — отмечается в сообщении.
Магомед Даудов руководил клубом почти 13 лет и остается его почетным президентом. 15 мая он ушел с должности спикера парламента Чечни. Парламент он возглавлял с 2015 года. На его счету десятки орденов и медалей, в том числе он удостоен звания Героя Российской Федерации.