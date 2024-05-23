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    Сын Рамзана Кадырова Ахмат назначен новым президентом ФК «Ахмат»

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    Магомед Даудов сложил с себя полномочия президента грозненского футбольного клуба «Ахмат», сообщила 23 марта команда в соцсетях. Новым президентом «Ахмата» стал 18-летний сын Рамзана Кадырова Ахмат, которого недавно назначили министром по физической культуре и спорту Чеченской Республики.

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    «Одним из вице-президентов клуба утвержден первый заместитель министра ЧР по физической культуре и спорту Умар Даудов», — отмечается в сообщении.

    Магомед Даудов руководил клубом почти 13 лет и остается его почетным президентом. 15 мая он ушел с должности спикера парламента Чечни. Парламент он возглавлял с 2015 года. На его счету десятки орденов и медалей, в том числе он удостоен звания Героя Российской Федерации.

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    Фото: ФК «Ахмат» Грозный
    Фото: ФК «Ахмат» Грозный

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