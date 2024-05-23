Самый пестрый. «Фонтанка» подсчитала, в каком районе Петербурга высадят больше всего цветов

Больше всего цветов в этот летний сезон высадят в Выборгском районе — более 369 тысяч штук, подсчитала «Фонтанка» с опорой на данные госзакупок.



Самым популярным цветком в Выборгском районе оказалась петуния — более 122 тысяч штук, а также цинерария и виола — 75 тысяч и 48 тысяч соответственно.

На втором месте по красочности оказался Московский район, где высадят более 280 тысяч цветов. Большая часть из них — виола (69 тысяч штук), колеус (26 тысяч) и вербена (22 тысячи). На третьем месте — Колпинский район, где контракты заключили на закупку более 160 тысяч цветов. Там предпочтение отдали бегониям, петуниям и георгинам.