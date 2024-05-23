Благоухание миллиардов. Сколько Петербург потратил на рассаду цветов и какие стали самыми популярными и дорогими

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На озеленение Петербурга в 2024 году выделили больше пяти миллиардов рублей, часть которых традиционно потратят на рассаду цветов. За сезон в городе распустятся более 5,5 миллиона бутонов: от дорогущих пионов до цветочков за пару десятков рублей. Однако цветы — это не только красота, но и серьезный бизнес, который приносит предприятиям миллиардную выручку в год.



«Фонтанка» выяснила, какие «садовники» в городе самые богатые и сколько стоит городу красота.



К началу мая по всему городу уже высадили более 260 тысяч цветов, преимущественно — виол. Они, по словам председателя городского комитета по благоустройству Василия Пониделко, рано цветут и стойко переносят петербургские перепады температуры. И, как подсчитала «Фонтанка», обходятся относительно дешево. Появятся в Петербурге в этом году и новые виды цветов — бакопа и калибрахоа.

Главные садовники города Участники рынка делятся на тех, кто цветы сажает, и тех, кто эти цветы выращивает. Как уже писала «Фонтанка», крупнейший игрок на рынке цветов — комитет по благоустройству, которому подведомственны городские садово-парковые предприятия (СПП). Они делят между собой город по территориальному признаку и занимаются озеленением «своих» районов. Совокупная выручка десятка петербургских СПП за прошедший год составляет более 5,5 млрд рублей. Чистая прибыль — 118,2 млн.



Самые финансово успешные — СПП «Пушкинское» (Фрунзенский, Колпинский и Московский районы) и СПП «Центральное» (Адмиралтейский, Василеостровский, Центральный и Петроградский районы). За 2023 год они выручили 1,02 и 1,13 млрд рублей соответственно. Поскромнее СПП «Выборгское» и «Нарвское», которые выручили чуть более 700 млн, примерно по 200 млн пришлось на СПП «Невское», «Колпинское» и «Приморское».

Городские садовые предприятия ежегодно проводят среди частных компаний и ИП конкурс на поставку рассады цветов: представляют проект того, где, сколько и чего хотят высадить, и ждут выгодных предложений. Правда, судя по данным госзакупок, в 2024 году желающих было не то чтобы много: если верить протоколам конкурсов, на большинство тендеров отправлял заявку всего один участник, по условиям и ценнику которого город и закупал цветы.

Самый заметный участник рынка рассады, судя по заключенным в этом году контрактам с СПП, — ООО Торговый Дом «Цветы Тельмана», зарегистрированное в одноименном поселке Тосненского района Ленобласти.



По данным СПАРК, всего за 13 лет существования с юрлицом было заключено 162 госконтракта на общую сумму более 328,9 млн рублей. При этом финансовые показатели ТД «Цветы Тельмана» не очень-то выдающиеся: 87,9 млн выручки и 397 тысяч рублей прибыли за 2023 год. То ли дело у структуры с похожим названием АО «Племхоз имени Тельмана»: там и миллиардная выручка, и чистая прибыль в 365 млн рублей. К слову, именно на сайт племхоза ведет ссылка в группе Торговый Дом «Цветы Тельмана» в «ВКонтакте».

Более того, вплоть до осени 2022 года сначала 80%, а потом и все 100% ООО «ТД «Цветы Тельмана»» принадлежали Елене Егоровой. Она же — бывший гендиректор племхоза. Как писала «Фонтанка» еще пару лет назад, АО «Племхоз имени Тельмана» входит в «Агрохолдинг 78», который контролируется выходцем из «Петмола» Ильей Кунковым (60%) и Андреем Бойчевским (40%), тесно связанным со структурами NevskiCapital Partners бизнесмена Дмитрия Игнатьева.



В этом году с ООО «ТД «Цветы Тельмана»» заключили контрактов на 97,9 млн рублей. За эти деньги компания высадит в городе более полутора миллионов цветов. Две самые крупные сделки 2024 года — и для «Цветов Тельмана», и для Петербурга в целом, — контракты с СПП «Выборгское» на 25 млн рублей, за которые высадят около полумиллиона цветов в Выборгском, Курортном и Кронштадтском районах, и с СПП «Центральное» — на 20 млн рублей и 108 тысяч цветов.

Два предприятия заключили контракты с ООО «Магнолия», еще по одному ухватили ООО «Маловасилевский» и ИП Гожан т.п. СПП «Колпинское» и СПП «Флора» в этом году охоту за цветами пока не начинали, а победитель закупки на 15,9 млн рублей от СПП «Приморское» остался на сайте госзакупок неназванным.



Следует понимать, что озеленением города занимаются далеко не только садово-парковые предприятия. Муниципалитеты и госучреждения организуют конкурсы и лично под себя, а их, в свою очередь, подхватывают частники. Например, в этом году МО Тярлево Пушкинского района заключило контракт с ООО «Принэл» на 1,7 млн рублей на покупку петуний, бегоний и цинерарий, поселок Комарово и администрация Невского района — с частными ИП — на 2,5 млн и 728 тысяч рублей. Самый цветочный район в городе Самым плодовитым на контракты в этом году оказался Выборгский район, где, судя по данным заключенных контрактов, высадят более 369 тысяч цветов. Большая часть из них — однолетние. Особенным спросом пользовалась петуния, рассаду которой закупили с размахом — более 122 тысяч штук. Много в Выборгском районе высадят цинерарий и виол — 75 и 48 тысяч соответственно.

На втором месте Московский район, где высадят более 280 тысяч цветов. Самый популярный в районе цветок — довольно-таки бюджетная виола: посадят более 69 тысяч штук за 39 рублей за цветок в среднем. На втором месте колеус — 26 тысяч штук, на третьем — вербена, 22 тысячи. Всего в Московском районе высадят более 85 видов цветов, самыми «массовыми» из которых оказались в том числе газания, чистец, космея, бегония и — внезапно — табак.

На третьем месте по пестрости — Колпинский район, где контракты заключили на закупку более 160 тысяч цветов. К слову, за озеленение обоих районов-рекордсменов было ответственно СПП «Пушкинское». В Колпино предпочтения отдали бегониям и петуниям, которых в районе высадят 56,5 и 31,6 тысячи штук соответственно. Из других популярных цветов — сальвия, цинерария, георгины и бальзамин.

Четвертый среди самых цветочных — Невский район, где планируют высадить 157 тысяч цветов. Почти треть из них — колеус, который закупили в среднем по 25,8 рублей, еще 8 тысяч — цинерарии, цветы уже подороже, за 150 рублей за штуку. Досталось цветов Курортному и Кронштадтскому районам: суммарно — более 135 тысяч штук. В основном — бегонии, виолы и георгины.

В районах, казалось бы, центральных и самых туристических, с закупками рассады были поскромнее. Адмиралтейскому району досталась 31 тысяча цветов, преимущественно — бегонии, Петроградскому — 10 тысяч, Василеостровскому — 6. Вероятно, дело в том, что в историческом к центре к лету начали готовиться сильно заранее и рассаду закупили еще до Нового года. Либо отдельные административные учреждения и муниципалитеты закупали цветы без участия садово-парковых предприятий, как, например, ЗакС, которое договорилось с ИП Семенова С.П. на покупку цветов на 269 тысяч рублей.



От 25 рублей до полутысячи за цветок Цветочная палитра в городе самая разнообразная, в том числе — по ценнику. Самый дорогой цветок — пион, 590 рублей за штуку. О ценах на пионы в Петербурге «Фонтанка» уже писала: цены на свежесрезанные кусаются еще больше, чем на рассаду.

Среди дорогих и в Петербурге более популярных — сурфиния, 540 рублей за штуку. За ту же стоимость можно купить рассаду хохлатки, чуть дешевле — ковыль и василисник. Из цветов, которые закупали дороже 400 рублей за штуку, вейник, страусник, пениссетум, клопогон, дельфиниум, бруннера, перовския, гипсофила и роджерсия.

Самые бюджетные в городе цветы — бегония и колеус, которые закупили по 25,8 рублей за штуку в среднем. Цена рождает и количество: в Невском районе на эти виды приходится более 50 тысяч саженцев, в Выборгском — почти 60 тысяч.



Еще из вариантов до ста рублей — тагетес, агератум, виола и тюльпаны различных видов. В основном их закупало СПП «Нарвское» для Кировского, Красносельского и Петродворцового районов, причем еще с конца прошлого года. Контрактов на посадку заключили суммарно на 2 млн рублей.

Недорого городу обошлись и цветы, обывателю более понятные: гвоздика (140 рублей), астра (150 рублей) и колокольчик (150 рублей).



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

