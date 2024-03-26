В Петербурге высадят пять миллионов цветов. Сейчас их закаляют в оранжереях

В оранжереях Петербурга уже начали выращивать цветы, которые в скором времени пересадят на уличные клумбы и в вазоны. Всего планируется высадить порядка 5 млн цветов, среди которых яркие и весенние анютины глазки и бархатцы.



Перед пересадкой цветам дают время, чтобы достаточно подрасти и подготовиться к капризам погоды. «Они станут крепкими, закаленными растениями, которым не страшны ни дождь, ни ветер, ни даже легкие заморозки», — рассказали в комитете по благоустройству города 26 марта.