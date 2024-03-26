В Петербурге высадят пять миллионов цветов. Сейчас их закаляют в оранжереях

В оранжереях Петербурга уже начали выращивать цветы, которые в скором времени пересадят на уличные клумбы и в вазоны. Всего планируется высадить порядка 5 млн цветов, среди которых яркие и весенние анютины глазки и бархатцы.
Перед пересадкой цветам дают время, чтобы достаточно подрасти и подготовиться к капризам погоды. «Они станут крепкими, закаленными растениями, которым не страшны ни дождь, ни ветер, ни даже легкие заморозки», — рассказали в комитете по благоустройству города 26 марта.
Порядка 150 тысяч анютиных глазок, которые ботаники именуют виолами, будут готовы отправиться в город из садово-паркового предприятия «Пушкинское» к 22 апреля. «Пока этот мир для них — солнце сквозь стекла оранжереи и заботливые руки садовников», — говорится в сообщении.
Чуть позже цветники разбавят ирезине, тагетес (в народе — оранжевые бархатцы), цинерария. С осени ждут своего часа и 242 тыс. луковиц тюльпанов, они покажутся на свет в мае. В общей сложности в этом году планируется высадить 4,6 млн летних и 62 тыс. многолетников.
Тем временем воздух в Петербурге постепенно прогревается, уже завтра термометр может показать двузначную цифру. По словам синоптика, сейчас в городе наблюдается наглядный пример типичных весенних процессов: ночью холодно, но уже с раннего утра солнце нагревает воздух до положительных значений.