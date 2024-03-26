Погоду в Петербурге подпортит атмосферный фронт. А дальше в прогнозе — рывок

Пока в Петербурге сухо, а днём вероятны осадки — даже в виде мокрого снега. При этом воздух постепенно прогревается, уже завтра термометр может показать двузначную цифру.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 марта в городе облачно с прояснениями. Днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, утром местами туман. Ветер ночью переменный, днем юго-восточный, южный слабый. Воздух прогреется до
Сегодня на погоду в регионе оказывает влияние приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Он постепенно закроет небо плотными облаками и ближе к вечеру отметится небольшими дождями, местами переходящими в мокрый снег. Атмосферное давление будет меняться мало и составит
Завтра, 27 марта, дождь может быть ночью, а днём без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура в дневные часы составит