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    Погоду в Петербурге подпортит атмосферный фронт. А дальше в прогнозе — рывок

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    3 комментария

    Пока в Петербурге сухо, а днём вероятны осадки — даже в виде мокрого снега. При этом воздух постепенно прогревается, уже завтра термометр может показать двузначную цифру.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 марта в городе облачно с прояснениями. Днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, утром местами туман. Ветер ночью переменный, днем юго-восточный, южный слабый. Воздух прогреется до 5–7 градусов тепла. Утром на дорогах местами гололедица.

    Сегодня на погоду в регионе оказывает влияние приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Он постепенно закроет небо плотными облаками и ближе к вечеру отметится небольшими дождями, местами переходящими в мокрый снег. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Завтра, 27 марта, дождь может быть ночью, а днём без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура в дневные часы составит 8–10 градусов. А 28 марта — уже плюс 11–13, и тоже без осадков.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 3

    Гость26 Мар 2024 в 09:24
    даешь природный аншлаг!
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