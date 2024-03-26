Главный синоптик Петербурга рассказал, как будет меняться погода в ближайшие дни

В наш регион 26 марта начинает поступать тёплый воздух, однако минувшая ночь была морозная. По всей Ленинградской области температура воздуха ночью была отрицательной — от 0,2 до 4,1 градуса ниже нуля. Только в Киришах столбик термометра остановился на отметке плюс 0,1 градуса . Об этом сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



«В Санкт-Петербурге, даже сам не верил, что минус был, так как лужи не замерзли, а между тем минимальная температура в центре города была -1,7 градуса , в окрестностях почти до -3 градусов », — пишет Колесов.

