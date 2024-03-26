Главный синоптик Петербурга рассказал, как будет меняться погода в ближайшие дни

В наш регион 26 марта начинает поступать тёплый воздух, однако минувшая ночь была морозная. По всей Ленинградской области температура воздуха ночью была отрицательной — от 0,2 до
«В Санкт-Петербурге, даже сам не верил, что минус был, так как лужи не замерзли, а между тем минимальная температура в центре города была
Это, по его словам, наглядный пример типичных весенних процессов: ночью холодно, но уже с раннего утра солнце нагревает воздух до положительных значений.
«Солнышко сегодня выглянуло, но во второй половине дня еще и дождик пройдет, а на севере даже со снежинками, плавно входим в хорошую погоду», — рассказывает синоптик.
Сегодня в городе, как уже писала «Фонтанка», до плюс
«...Тепло идёт, осадки закончатся, и в ближайшие дни в городе температура воздуха будет до