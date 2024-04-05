3,74 миллиарда рублей принесла Петербургу плата за восстановление газонов и деревьев. Деньги муниципалов — меньше 1%

Плата за восстановление зеленых насаждений принесла в бюджет Петербурга
Восстановительную стоимость зеленых насаждений рассчитывает комитет по благоустройству, используя разные коэффициенты для различных видов газонов, кустарников и деревьев. Старые деревья стоят дороже молодых, а партерные и рулонные газоны — дороже естественных. Платить необходимо перед началом работ, только после этого выдается разрешение на них.
Всё это касается в том числе муниципалов, которые благоустраивают дворы, детские площадки, обновляют пешеходные дорожки, сами высаживают деревья и обустраивают газоны. «Фонтанка» рассказывала о недовольстве некоторых из них и о том, что в этом сезоне им приходят расчеты с удвоенной восстановительной стоимостью.
В комитете финансов отмечают, что местные администрации муниципальных образований за 2023 год внесли таким образом в городской бюджет
В ряде случаев муниципалы получают деньги за восстановительную стоимость обратно — это касается благоустройства скверов и других зон со статусом зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) местного значения.
По данным комитета финансов, за 2023 год муниципалитеты таким образом получили
«Одним из принципов бюджетной системы является принцип общего покрытия расходов, в соответствии с которым расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета, если иное не предусмотрено законом», — подчеркивают в комитете по финансам.
То есть плата за восстановительную стоимость собирается в общий котел. Деньги на новое озеленение берут оттуда же, но они нигде не зарезервированы.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что в Петербурге планируют высадить пять миллионов цветов.