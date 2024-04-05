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    3,74 миллиарда рублей принесла Петербургу плата за восстановление газонов и деревьев. Деньги муниципалов — меньше 1%

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    4 комментария

    Плата за восстановление зеленых насаждений принесла в бюджет Петербурга 3,74 миллиарда рублей за год — сообщили «Фонтанке» в комитете финансов 5 апреля. Речь о неналоговых платежах, которые перечисляют все юридические и физические лица, в чьих интересах повреждаются городские газоны и деревья. Собранные деньги должны поддержать в том числе новое озеленение в Петербурге.

    Восстановительную стоимость зеленых насаждений рассчитывает комитет по благоустройству, используя разные коэффициенты для различных видов газонов, кустарников и деревьев. Старые деревья стоят дороже молодых, а партерные и рулонные газоны — дороже естественных. Платить необходимо перед началом работ, только после этого выдается разрешение на них.

    Всё это касается в том числе муниципалов, которые благоустраивают дворы, детские площадки, обновляют пешеходные дорожки, сами высаживают деревья и обустраивают газоны. «Фонтанка» рассказывала о недовольстве некоторых из них и о том, что в этом сезоне им приходят расчеты с удвоенной восстановительной стоимостью.

    В комитете финансов отмечают, что местные администрации муниципальных образований за 2023 год внесли таким образом в городской бюджет 32,4 миллиона рублей. Это меньше 1% от общей суммы, собранной за восстановительную стоимость озеленения.

    В ряде случаев муниципалы получают деньги за восстановительную стоимость обратно — это касается благоустройства скверов и других зон со статусом зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) местного значения.

    По данным комитета финансов, за 2023 год муниципалитеты таким образом получили 141,4 миллиона рублей — больше, чем потратили за это же время.

    «Одним из принципов бюджетной системы является принцип общего покрытия расходов, в соответствии с которым расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета, если иное не предусмотрено законом», — подчеркивают в комитете по финансам.

    То есть плата за восстановительную стоимость собирается в общий котел. Деньги на новое озеленение берут оттуда же, но они нигде не зарезервированы.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что в Петербурге планируют высадить пять миллионов цветов.

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    Комментарии 4

    houspi05 Апр 2024 в 13:40
    Что за странная формулировка "физические лица, в чьих интересах повреждаются городские газоны и деревья"?
    +1−0
    Гость05 Апр 2024 в 13:25
    То есть сначала большая часть зелёных насаждений вырубается и выкашевается под ноль, а потом 3,74 миллиарда рублей якобы тратятся на восстановление предварительно вырубленного и выкошенного?
    +1−0
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