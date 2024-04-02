Муниципал платит дважды. Почему, занимаясь благоустройством, приходится ещё и доплачивать

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Муниципалы Петербурга оказались вынуждены еще туже затянуть пояса. За благоустройство в ряде случаев им приходится платить дважды. А с прошлого сезона — ещё и по двойному тарифу.



«Мы могли бы сделать гораздо больше»



Муниципалитеты, как и любые юридические и физические лица, по городским законам обязаны платить восстановительную стоимость зеленых насаждений. Если есть замысел сделать нечто, что приведет к повреждению газонов, деревьев или кустов — необходимо заранее это компенсировать. Каждому виду зеленых насаждений присвоен тот или иной коэффициент, исходя из которого комитет по благоустройству рассчитывает денежную компенсацию за урон. Средства переводят в городской бюджет. На эти деньги должны быть высажены новые травы, кустарники и деревья недалеко от места, где их стало меньше (в границах того же района или муниципального округа, зависит от ситуации).



С лета 2023 года действуют поправки в законы Петербурга «О зеленых насаждениях» и «Об организации местного самоуправления»: теперь, если растения повреждаются в результате благоустройства, восстановительную стоимость необходимо платить в двойном размере. Исключение — благоустройство после аварийных работ, в рамках программы по формированию комфортной городской среды и благоустройство за счет средств бюджетов муниципалитетов. Однако местные администрации всё-таки получают акты с умножением расчетов на два: то, что раньше могло обойтись в 150 тысяч, сейчас обходится в 300.



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Причем муниципалы настаивают на том, что восстанавливают газоны и деревья и так — это обязательная часть их проектов по благоустройству.

«В городе происходит безумие. Вот вам живой пример. Мы решили переложить асфальт на Софийской, 43 и заменить разбитые поребрики. Естественно, при установке поребрика портится газон, поэтому в составе работ есть восстановление метра газона у поребрика. Подрядчик поменяет поребрик, восстановит газон, там вырастет трава. Муниципалитет за это заплатит. Комитет по благоустройству, чтобы дать разрешение на открытие ордера ГАТИ, требует заплатить восстановительную стоимость за повреждённые при установке поребрика газоны.То есть поребрик мы поменяем, газон восстановим. Но, перед этим должны ещё и заплатить за восстановление этого газона», — рассказывает глава МО №72 во Фрунзенском районе Павел Швец.



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Муниципалитету насчитали 300 тысяч рублей восстановительной стоимости за повреждение газона — по 2400 рублей за квадратный метр.

Об аналогичных ситуациях рассказали и представители МО «Ульянка». За замену поребрика рядом с домом на Стойкости, 6 в этом году они вынуждены были заплатить по 1200 рублей восстановительной стоимости за каждый квадратный метр. За асфальтирование уже существующей дорожки на Стойкости, 18 — 2400 рублей за квадратный метр.



«Это сильный удар по бюджету местных муниципалитетов. И в этом году восстановительная стоимость значительно выросла. Непонятен смысл этих сумм, если мы и так сами восстанавливаем газон и высаживаем деревья. Мы могли бы сделать гораздо больше, если бы не были обязаны доплачивать за собственное благоустройство», — рассказал «Фонтанке» депутат МО «Ульянка» Павел Кондрашов.

Кто и как рассчитывает восстановительную стоимость? Это делает комитет по благоустройству, ориентируясь на нормативные документы.



В постановлении городского правительства «О размере и порядке возмещения средств, составляющих восстановительную стоимость зеленых насаждений» приведены коэффициенты для разных пород деревьев, растений и видов газонов. Отдельно — коэффициенты для того или иного состояния зелёных насаждений. И плюсом к этому — коэффициенты для разных видов благоустройства. При расчётах стоимость условной единицы умножают на эти коэффициенты.



Так, естественному газону присвоен коэффициент 3, а партерным и рулонным газонам — 5, цветникам — 10. Декоративно-лиственным кустарникам возрастом до пяти лет — 10. Красиво цветущим кустарникам и лианам до пяти лет — 15.

Коэффициент для асфальтовой дорожки — 20. Для плиточного мощения на песчаном основании — 15, на бетонном — 25. Для установки поребрика — от 12 до 15 в зависимости от материала.



Если состояние зеленых насаждений на этой территории неудовлетворительное — дополнительный коэффициент 0,5. Если уничтоженное — 0. При отличном состоянии — 2.

Например, для МО №72 расчёт восстановительной стоимости за повреждение газона выглядел так. 125 квадратных метров * 4 (коэффициент стоимости обыкновенных и мавританских газонов) * 1 (коэффициент общего состояния, удовлетворительное) * 300 (стоимость условной единицы) = 150 000 рублей. Дополнительно эту сумму умножили на два, получилось 300 000 рублей.

Деньги, заплаченные за восстановительную стоимость, могут быть в будущем возвращены в муниципальный бюджет, если благоустройство проводится в зонах со статусом зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) местного значения. Территорий с другим статусом это не касается: деньги уходят в городской бюджет.



«Я считаю, что это двойное финансирование. С этого года сумма восстановительной стоимости ещё и выросла в два раза. Муниципалы за обычную работу по замене асфальта или ремонт дорожек, строительству площадок должны переводить миллионы. Это по сути изъятие денег из муниципального бюджета», — считает Павел Швец.

«Имеют разную правовую природу»

В комитете по благоустройству подчеркивают, что восстановительную стоимость должны платить все юридические и физические лица, в интересах которых произошло повреждение или уничтожение зеленых насаждений. Исключение, с точки зрения комитета, — только санитарные рубки и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Общую сумму, собранную таким образом за 2023 год в Петербурге, в комитете назвать не смогли. Количество денег, уплаченных за год именно муниципалитетами — тоже не публичная информация.



Двойным обложением сбор денег с местных чиновников за благоустройство в комблаге не считают.



«Восстановительная стоимость зеленых насаждений и восстановление благоустройства после проведения работ имеют разную правовую природу. Выплата восстановительной стоимости зеленых насаждений не исключает обязанность по проведению работ по восстановлению элементов благоустройства в соответствии с проектом благоустройства», — сообщают из Смольного, ссылаясь на ФЗ №7 «Об охране окружающей среды», городской закон «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» и городские правила благоустройства.

«Фонтанка» запросила у комитета финансов информацию о том, какие суммы поступили в городской бюджет в качестве восстановительных выплат в прошлом году.

