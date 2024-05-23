Захарова: Россия не будет в ответ закрываться от норвежских туристов

Россия не планирует вводить ответные ограничения на въезд для норвежских граждан, несмотря на решение Осло ограничить въезд для российских туристов. Об этом 23 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



«Со своей стороны по-прежнему не собираемся закрываться от норвежских граждан. Всегда рады тем, кто приезжает в нашу страну с добрыми намерениями, но это не означает, что ответные меры не будут приняты», — заявила Мария Захарова.

Она напомнила, что ранее власти Норвегии неоднократно заявляли, что все ограничительные меры направлены не против российского народа. Эти слова не соответствуют действительности, убеждены в МИД. Само решение Осло носит дискриминационный характер по отношению к российским гражданам, подчеркнула Мария Захарова.