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    Захарова: Россия не будет в ответ закрываться от норвежских туристов

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    Россия не планирует вводить ответные ограничения на въезд для норвежских граждан, несмотря на решение Осло ограничить въезд для российских туристов. Об этом 23 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Со своей стороны по-прежнему не собираемся закрываться от норвежских граждан. Всегда рады тем, кто приезжает в нашу страну с добрыми намерениями, но это не означает, что ответные меры не будут приняты», — заявила Мария Захарова.

    Она напомнила, что ранее власти Норвегии неоднократно заявляли, что все ограничительные меры направлены не против российского народа. Эти слова не соответствуют действительности, убеждены в МИД. Само решение Осло носит дискриминационный характер по отношению к российским гражданам, подчеркнула Мария Захарова.

    О дискриминации российских туристов со стороны власти Норвегии говорил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, подобные решения не могут оставаться без ответа.

    Ранее правительство Норвегии сообщило, что с 29 мая страна будет отказывать во въезде россиянам, прибывающим в страну в целях туризма. Исключение сделают для людей, которые приезжают к родственникам, на работу или для учебы в Норвегии и других странах Европы.

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    Мария ЗахароваМИДНорвегия
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