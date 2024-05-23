В Кремле отреагировали на решение Норвегии запретить въезд в страну туристам из РФ

Решение Норвегии запретить российским туристам въезжать в страну является дискриминационным, его нельзя оставлять без ответа. Об этом 23 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, подобные решения не могут оставаться без ответа. Конечно же, решение исключительно дискриминационное», — заявил Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля выразил сожаление по поводу того, что руководство Норвегии выбрало такой путь ухудшения двусторонних отношений.

Ранее правительство Норвегии сообщило, что с 29 мая страна будет отказывать во въезде россиянам, прибывающих в страну в целях туризма. Исключение сделают для людей, которые приезжают к родственникам, на работу или для учебы в Норвегии и других странах Европы. Открытая граница с Норвегией в Мурманской области оставалась для граждан РФ одной из немногих возможностей для путешествия в Европу.