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    В Кремле отреагировали на решение Норвегии запретить въезд в страну туристам из РФ

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    Решение Норвегии запретить российским туристам въезжать в страну является дискриминационным, его нельзя оставлять без ответа. Об этом 23 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Безусловно, подобные решения не могут оставаться без ответа. Конечно же, решение исключительно дискриминационное», — заявил Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля выразил сожаление по поводу того, что руководство Норвегии выбрало такой путь ухудшения двусторонних отношений.

    Ранее правительство Норвегии сообщило, что с 29 мая страна будет отказывать во въезде россиянам, прибывающих в страну в целях туризма. Исключение сделают для людей, которые приезжают к родственникам, на работу или для учебы в Норвегии и других странах Европы. Открытая граница с Норвегией в Мурманской области оставалась для граждан РФ одной из немногих возможностей для путешествия в Европу.

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