Бастрыкин помогает петербурженке найти управу на распоясавшихся соседей по коммуналке

Как сообщили в СКР 23 мая, о мытарствах с соседями петербурженка рассказала через обращение в Информационный центр Следственного комитета России. Женщина живёт в коммунальной квартире на Загородном проспекте, часть комнат собственники сдают гражданам Узбекистана.

На контроль Москвы поставлена проверка, которую петербургские следователи начали после обращения жительницы города. Ей не даёт спокойной жизни толпа иностранцев, с которыми женщина вынуждена делить квартиру.

«Они регулярно нарушают общественный порядок, устраивают драки, мусорят и курят в неположенных местах, на замечания реагируют агрессивно. Обращения в компетентные структуры результатов не принесли», — говорится в релизе ведомства.



Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате проверку, которую начал петербургский СК. Глава ведомства ждёт доклад не только об итоговом решении, но и о промежуточных результатах.

