Бастрыкин помогает петербурженке найти управу на распоясавшихся соседей по коммуналке

На контроль Москвы поставлена проверка, которую петербургские следователи начали после обращения жительницы города. Ей не даёт спокойной жизни толпа иностранцев, с которыми женщина вынуждена делить квартиру.
Как сообщили в СКР 23 мая, о мытарствах с соседями петербурженка рассказала через обращение в Информационный центр Следственного комитета России. Женщина живёт в коммунальной квартире на Загородном проспекте, часть комнат собственники сдают гражданам Узбекистана.
Соседствовать с десятком иностранцев, со слов женщины, непросто.
«Они регулярно нарушают общественный порядок, устраивают драки, мусорят и курят в неположенных местах, на замечания реагируют агрессивно. Обращения в компетентные структуры результатов не принесли», — говорится в релизе ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате проверку, которую начал петербургский СК. Глава ведомства ждёт доклад не только об итоговом решении, но и о промежуточных результатах.
В начале месяца внимание Бастрыкина привлекло обращение ещё одного петербуржца. Мужчина рассказал, что его и знакомого выжили из коммуналки поселившиеся в одной из комнат.