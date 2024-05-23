    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-в

    772мм

    29%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.19eur97.9

    Бастрыкин помогает петербурженке найти управу на распоясавшихся соседей по коммуналке

    6095
    9 комментариев

    На контроль Москвы поставлена проверка, которую петербургские следователи начали после обращения жительницы города. Ей не даёт спокойной жизни толпа иностранцев, с которыми женщина вынуждена делить квартиру.

    Как сообщили в СКР 23 мая, о мытарствах с соседями петербурженка рассказала через обращение в Информационный центр Следственного комитета России. Женщина живёт в коммунальной квартире на Загородном проспекте, часть комнат собственники сдают гражданам Узбекистана.

    Соседствовать с десятком иностранцев, со слов женщины, непросто.

    «Они регулярно нарушают общественный порядок, устраивают драки, мусорят и курят в неположенных местах, на замечания реагируют агрессивно. Обращения в компетентные структуры результатов не принесли», — говорится в релизе ведомства.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате проверку, которую начал петербургский СК. Глава ведомства ждёт доклад не только об итоговом решении, но и о промежуточных результатах.

    В начале месяца внимание Бастрыкина привлекло обращение ещё одного петербуржца. Мужчина рассказал, что его и знакомого выжили из коммуналки поселившиеся в одной из комнат.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК10
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close