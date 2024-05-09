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    Петербуржец пожаловался, что иностранцы выжили его из коммуналки. Бастрыкин услышал

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    Петербургский следственный комитет начал проверку после выдворения жителя города из коммунальной квартиры. Его жалоба на наглых соседей привлекла внимание главы СКР Александра Бастрыкина.

    Как сообщили в ведомстве 9 мая, о мигрантах, незаконно обосновавшихся в его коммуналке на Малом проспекте, петербуржец рассказал через Информационный центр Следственного комитета России.

    По словам мужчины, несколько иностранцев поселились в соседней комнате в августе прошлого года — без регистрации и официального права на проживание. Несмотря на отсутствие нужных документов, тактом и воспитанием новые жильцы не отличались и через некоторое время угрозами вынудили заявителя и ещё одного мужчину съехать.

    Как уточнил оставшийся без жилья на Малом проспекте петербуржец, помощи в правоохранительных органах найти ему не удалось.

    Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, которую начали в Петербурге. Её поставили на контроль в центральном аппарате.

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