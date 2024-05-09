Петербуржец пожаловался, что иностранцы выжили его из коммуналки. Бастрыкин услышал

Петербургский следственный комитет начал проверку после выдворения жителя города из коммунальной квартиры. Его жалоба на наглых соседей привлекла внимание главы СКР Александра Бастрыкина.

Как сообщили в ведомстве 9 мая, о мигрантах, незаконно обосновавшихся в его коммуналке на Малом проспекте, петербуржец рассказал через Информационный центр Следственного комитета России.

По словам мужчины, несколько иностранцев поселились в соседней комнате в августе прошлого года — без регистрации и официального права на проживание. Несмотря на отсутствие нужных документов, тактом и воспитанием новые жильцы не отличались и через некоторое время угрозами вынудили заявителя и ещё одного мужчину съехать.