Путин разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальном порядке компенсации ущерба, причиненного России и Центробанку в связи с недружественными действиями США. Документ опубликован 23 мая на портале правовой информации.

Путин поручил правительству установить специальный порядок компенсации ущерба, причиненного РФ недружественными действиями США. Так, согласно новым правилам, российский правообладатель может судиться для установления факта незаконного изъятия имущества со стороны США. Далее суд может направить запрос в комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, а она, в свою очередь, должна предоставить перечень имущества, которое можно использовать для компенсации ущерба.

К таким активам относятся движимое и недвижимое имущество США или граждан США, которое находится на территории РФ, американские доли в уставных капиталах российских компаний, а также имущественные права страны и ее граждан.

Как отмечается в документе, решение было принято в связи с «недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и в целях защиты национальных интересов.

Еще в апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о наличии «значительного объема западных средств и имущества в российской юрисдикции», которые могут быть использованы в случае экспроприации замороженных на Западе российских суверенных активов. «Не станем церемониться», — пообещала тогда она.