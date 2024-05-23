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    Путин разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба

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    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальном порядке компенсации ущерба, причиненного России и Центробанку в связи с недружественными действиями США. Документ опубликован 23 мая на портале правовой информации.

    Путин поручил правительству установить специальный порядок компенсации ущерба, причиненного РФ недружественными действиями США. Так, согласно новым правилам, российский правообладатель может судиться для установления факта незаконного изъятия имущества со стороны США.

    Далее суд может направить запрос в комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, а она, в свою очередь, должна предоставить перечень имущества, которое можно использовать для компенсации ущерба.

    К таким активам относятся движимое и недвижимое имущество США или граждан США, которое находится на территории РФ, американские доли в уставных капиталах российских компаний, а также имущественные права страны и ее граждан.

    Как отмечается в документе, решение было принято в связи с «недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и в целях защиты национальных интересов.

    Еще в апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о наличии «значительного объема западных средств и имущества в российской юрисдикции», которые могут быть использованы в случае экспроприации замороженных на Западе российских суверенных активов. «Не станем церемониться», — пообещала тогда она.

    В апреле Сенат США одобрил законопроект, который включает передачу Украине замороженных активов России. Тогда «Фонтанка» писала о том, что около 70% замороженных на Западе активов РФ, что эквивалентно 190 миллиардам евро, хранится в бельгийском центральном депозитарии Euroclear. До 2027 года они могут принести от 15 до 20 миллиардов евро прибыли после уплаты налогов, считают чиновники в ЕС.

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