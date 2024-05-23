Синоптики ждут ответа на главный погодный вопрос дня в Петербурге

Конец мая греет Петербург по нарастающей. А синоптики наблюдают за температурой воздуха в центре города: перевалит ли за 25 градусов.
«В Санкт-Петербурге уже +21 градус, и главный вопрос дня: будет +25 градусов сегодня в центре города или нет», — пишет 23 мая в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.
Петербург в четверг прогревает теплый воздух, поступающий в регион со стороны Финляндии. Ему помогают солнце и восточный ветер. Тем не менее, рассчитать, остановится дневная температура до +25 градусов или перевалит за эту отметку, сложно, отмечает синоптик.
А в пятницу уже уверенно прогнозируют еще более теплую погоду — до +25…+27 градусов. У акватории Невской губы будет чуть прохладнее, а вот в центре города есть все шансы отметить самый теплый день 2024 года, если температура превысит воскресные +26,1 градуса.
В субботу будет чуть прохладнее. Но конец мая, по прогнозам ожидается очень теплым, и перекрытие дневных температур еще может наблюдаться и дальше.