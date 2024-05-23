Синоптики ждут ответа на главный погодный вопрос дня в Петербурге

Конец мая греет Петербург по нарастающей. А синоптики наблюдают за температурой воздуха в центре города: перевалит ли за 25 градусов.



«В Санкт-Петербурге уже +21 градус, и главный вопрос дня: будет +25 градусов сегодня в центре города или нет», — пишет 23 мая в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

Петербург в четверг прогревает теплый воздух, поступающий в регион со стороны Финляндии. Ему помогают солнце и восточный ветер. Тем не менее, рассчитать, остановится дневная температура до +25 градусов или перевалит за эту отметку, сложно, отмечает синоптик.