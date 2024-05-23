Над Татарстаном сбили беспилотник

Беспилотник сбили в Елабужском районе Татарстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Елабуги Рустема Нуриева и Минобороны в четверг, 23 мая. Разрушений на земле нет.
В Минобороны сообщили, что над Татарстаном сбили один украинский БПЛА самолетного типа около 14:00 мск. Военные, по данным ведомства, пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку на территории России.
Вероятно, дрон был сбит между Елабугой и Нижнекамском, власти которого «в связи с сообщениями о возможном возникновении внештатной ситуации» ранее проводили мероприятия для обеспечения безопасности сотрудников нескольких предприятий Нижнекамского района. Жители города сообщали о звуках сирены и хлопках.
Автор: Телеканал Елабуга 24
До этого в Нижнекамске и Казани также временно закрывали аэропорты. Сейчас воздушные гавани обоих городов возобновили работу.
Ранее 15 мая Минобороны сообщило о том, что над территорией Татарстана дежурные средства ПВО сбили беспилотник.