Над Татарстаном сбили беспилотник

Беспилотник сбили в Елабужском районе Татарстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Елабуги Рустема Нуриева и Минобороны в четверг, 23 мая. Разрушений на земле нет.



В Минобороны сообщили, что над Татарстаном сбили один украинский БПЛА самолетного типа около 14:00 мск. Военные, по данным ведомства, пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку на территории России.

Вероятно, дрон был сбит между Елабугой и Нижнекамском, власти которого «в связи с сообщениями о возможном возникновении внештатной ситуации» ранее проводили мероприятия для обеспечения безопасности сотрудников нескольких предприятий Нижнекамского района. Жители города сообщали о звуках сирены и хлопках.