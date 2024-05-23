Еще один аэропорт приостановил работу ради безопасности полетов

Аэропорт Нижнекамска временно приостановил работу для обеспечения безопасности полетов в четверг, 23 мая. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.



С 12:00 мск аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. «Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — добавил Кореняко.



До этого с 11:30 мск ограничения на полеты ввел аэропорт Казани.



В последний раз аэропорты Казани и Нижнекамска закрывали утром 15 мая. Тогда же Минобороны сообщило о том, что дежурные средства ПВО сбили беспилотник над территорией Татарстана. Кроме того, вечером того же дня план «Ковёр» вводили в аэропорту Волгограда.

