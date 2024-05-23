Аэропорт Казани приостановил работу для обеспечения безопасности полетов

Сегодня, 23 мая, в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были введены временные ограничения на работу аэропорта Казани. Об этом в официальном телеграм-канале информирует пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11:30 МСК», — сообщил представитель Росавиации.



Он отметил, что экипажи судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для безопасности полетов, что является главным приоритетом.

Последний раз из соображений безопасности аэропорт Казани закрывали 15 мая. Тогда же Минобороны сообщило о том, что дежурные средства ПВО сбили беспилотник над территорией Татарстана.