Петербургский муниципалитет ушёл в минус. Подрядчик отсудил у «Большой Охты» 40 млн рублей — их снимут с социалки

Один из крупных муниципалитетов Петербурга — «Большая Охта» — оказался в крайне затруднительном положении. Подрядчик, выполнявший работы по благоустройству детских площадок, подал в суд на местную администрацию с требованием заплатить по счетам и выиграл дело.



Работы выполняли по программе «Петербургские дворы», которую финансирует комитет по благоустройству — там проекты утвердили, но потом отказались финансировать из-за несогласованных изменений в технической части. Местная администрация и депутаты переводят стрелки друг на друга, намекая на финансовую заинтересованность. На заседаниях звучат громкие обвинения и даже угрозы. Городские власти отмалчиваются, предпочитая не вмешиваться в конфликт. Из-за долга жители не получат подарки, не поедут на экскурсии, а ямы на асфальте останутся.



В 2022 году в петербургском муниципалитете «Большая Охта» прошли довыборы. Муниципальным депутатом по итогам стала Мария Щербакова — до этого депутат Заксобрания, а раньше чиновница, глава администрации двух районов — Центрального и Красногвардейского, а когда-то — еще при Валентине Матвиенко — глава жилищного комитета. Щербаковой в последнее время катастрофически не везло в политическом плане: что в кресле главы Центрального района, что в депутатском ее сопровождали конфликты: то она не ладила с депутатами, то, наоборот, — с чиновниками.



До 2021 года Щербакова была депутатом Законодательного собрания. На выборы в новый созыв она не пошла и спустя год оказалась в муниципалитете. Позицию главы округа ей уступил Николай Паялин. Говорили, что Щербакова якобы крестная ребенка Паялина и главы местной администрации Анастасии Фрегатовой. Став главой муниципалитета, Щербакова отказалась от зарплаты в пользу Паялина, он занял пост замглавы совета (позже он заявил, что тоже отказался от зарплаты). До конца 2022 года претензии к этому союзу высказывали только оппозиционные муниципальные депутаты, жаловавшиеся, например, на то, что от них скрывают зарплаты сотрудников. Однако, когда в конце 2022 года зашла речь о получении крупной субсидии на благоустройство (более 100 млн рублей), начались разногласия между управленцами.

Субсидии на благоустройство до 2021 года распределяли с помощью депутатов Законодательного собрания. Чаще всего деньги получали муниципалитеты, где заседали близкие к парламентариям люди. После смены власти в ЗакСе субсидии через конкурс стали распределять в Смольном.



«"Большой Охте" были выделены впервые за долгие годы субсидии на благоустройство. Это произошло с моим приходом в муниципалитет в 2022 году на довыборах. Прошлое руководство муниципалитета не скрывало, что меня позвали для этого — чтобы я принесла деньги. И мне действительно деньги дали, несмотря на то, что на муниципалитете была черная метка — они не умеют тратить бюджетные деньги. Я, уходя из районов, которыми руководила, оставляла всегда все дворы благоустроенными. Здесь же такой работы практически не велось: из 80 площадок 56 были совершенно голыми», — сказала «Фонтанке» Щербакова.



Как утверждают двое депутатов «Большой Охты», муниципалитет собирался подавать заявку на получение субсидии для ремонта детских площадок и готовил проектно-сметные документы. Подавали на конкурс семь проектов. Но позже, из-за того, что их нужно было реализовать в очень сжатые сроки, решили сократить до трех. В какой-то момент в дела решила вмешаться Щербакова и предложила заменить оборудование на более дорогостоящее — цены выросли на несколько миллионов рублей, говорит один из депутатов. В подтверждение этого он показал протокол совещания, где обсуждали этот вопрос.



По словам собеседника, подачей документов на конкурс по получению субсидии занималась лично Щербакова (в подтверждение этого «Фонтанке» показали письма с ее подписью), хотя по идее это задача местной администрации.

Щербакова же настаивает, что замену оборудования произвели в местной администрации по собственной инициативе, за счет этого увеличилась и смета. «Было одно оборудование, а по факту поставили другое, которое по стоимости стало... ну, считайте, если было 19 миллионов, а стало 42», — сказала она «Фонтанке». «Я просила проверить законность принятых решений администрацией о том, что они подменили проекты. Их предупредили 17 ноября прошлого года, что деньги не будут перечислены. На что надеялись господа, я не знаю», — добавляет она.



Контракт на три детских площадки на Большеохтинском проспекте, 14, Краснодонской, 7, Свердловской набережной, 64, заключили в июле 2023 года с ИП Матейка. Перед этим на закупку несколько раз жаловались в антимонопольную службу, в частности — на слишком конкретные наименования оборудования. Местные депутаты предполагают, что на конкурс хотели привести какого-то конкретного подрядчика, но, видимо, сделать этого не удалось.



Детские площадки в итоге установили к концу осени 2023 года. Оплатить работы должны были не позднее января 2024-го . Однако к этому времени стало понятно, что комитет по благоустройству не собирается переводить муниципалитету часть субсидии. В итоге перед подрядчиком образовался долг.

Предприниматель обратился в арбитражный суд, который в конце апреля 2024-го встал на его сторону — муниципалитет обязали заплатить 43 млн рублей. Местная администрация при рассмотрении дела требование подрядчика поддержала.

Последовавшее за этим заседание муниципального совета было эмоциональным. «Я всё расскажу, как это было, почему щербаковский подрядчик не выиграл. Вы просто хотели, чтобы Фрегатова села. Бюджетники, идите к главе, расскажите. Я тебя публично уничтожу, (нецензурное. — Прим. ред.)», — слышно на видео с заседания, которое опубликовали в группе жителей муниципалитета. Эти слова приписывают Николаю Паялину. В связи с оскорблениями, как заявила Щербакова, она обратилась в прокуратуру. «У меня нет своих подрядчиков, это весь город знает», — добавила она в беседе с «Фонтанкой». Паялин в ответ на вопрос «Фонтанки» сообщил, что приносит извинения за эмоциональную форму изложения мыслей. От дальнейших пояснений он отказался.



На заседании в мае депутаты перераспределили бюджет — программы, в том числе по социальным статьям, уменьшили, чтобы выплатить долг предпринимателю. Убрали расходы — например, из статьи, по которой собирались купить для жителей билеты в театр, а также — с уборки территории, ремонта асфальта, издания газеты.

За ситуацией все это время внимательно наблюдали чиновники Смольного, однако решили не вмешиваться, говорят в муниципалитете. Даже на предложение Щербаковой сменить главу местной администрации — это может сделать губернатор — ответили отказом. Вице-губернатор Наталья Чечина вопрос «Фонтанки» о комментарии в связи с ситуацией в «Большой Охте» оставила без ответа. Глава совета муниципальных образований Всеволод Беликов назвал ситуацию очень печальной, но добавил, что не в его полномочиях вмешиваться.



«Ответственность за такие вещи всегда на обеих сторонах конфликта. Есть надзорные органы, надеюсь, они разберутся. Я знаю руководителей "Большой Охты" — они профессионалы».

