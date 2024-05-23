Петербургский муниципалитет ушёл в минус. Подрядчик отсудил у «Большой Охты» 40 млн рублей — их снимут с социалки

Один из крупных муниципалитетов Петербурга — «Большая Охта» — оказался в крайне затруднительном положении. Подрядчик, выполнявший работы по благоустройству детских площадок, подал в суд на местную администрацию с требованием заплатить по счетам и выиграл дело.
Работы выполняли по программе «Петербургские дворы», которую финансирует комитет по благоустройству — там проекты утвердили, но потом отказались финансировать из-за несогласованных изменений в технической части. Местная администрация и депутаты переводят стрелки друг на друга, намекая на финансовую заинтересованность. На заседаниях звучат громкие обвинения и даже угрозы. Городские власти отмалчиваются, предпочитая не вмешиваться в конфликт. Из-за долга жители не получат подарки, не поедут на экскурсии, а ямы на асфальте останутся.
В 2022 году в петербургском муниципалитете «Большая Охта» прошли довыборы. Муниципальным депутатом по итогам стала Мария Щербакова — до этого депутат Заксобрания, а раньше чиновница, глава администрации двух районов — Центрального и Красногвардейского, а когда-то — еще при Валентине Матвиенко — глава жилищного комитета. Щербаковой в последнее время катастрофически не везло в политическом плане: что в кресле главы Центрального района, что в депутатском ее сопровождали конфликты: то она не ладила с депутатами, то, наоборот, — с чиновниками.
До 2021 года Щербакова была депутатом Законодательного собрания. На выборы в новый созыв она не пошла и спустя год оказалась в муниципалитете. Позицию главы округа ей уступил Николай Паялин. Говорили, что Щербакова якобы крестная ребенка Паялина и главы местной администрации Анастасии Фрегатовой. Став главой муниципалитета, Щербакова отказалась от зарплаты в пользу Паялина, он занял пост замглавы совета (позже он заявил, что тоже отказался от зарплаты). До конца 2022 года претензии к этому союзу высказывали только оппозиционные муниципальные депутаты, жаловавшиеся, например, на то, что от них скрывают зарплаты сотрудников. Однако, когда в конце
Субсидии на благоустройство до 2021 года распределяли с помощью депутатов Законодательного собрания. Чаще всего деньги получали муниципалитеты, где заседали близкие к парламентариям люди. После смены власти в ЗакСе субсидии через конкурс стали распределять в Смольном.
«"Большой Охте" были выделены впервые за долгие годы субсидии на благоустройство. Это произошло с моим приходом в муниципалитет в 2022 году на довыборах. Прошлое руководство муниципалитета не скрывало, что меня позвали для этого — чтобы я принесла деньги. И мне действительно деньги дали, несмотря на то, что на муниципалитете была черная метка — они не умеют тратить бюджетные деньги. Я, уходя из районов, которыми руководила, оставляла всегда все дворы благоустроенными. Здесь же такой работы практически не велось: из 80 площадок 56 были совершенно голыми», — сказала «Фонтанке» Щербакова.
Как утверждают двое депутатов «Большой Охты», муниципалитет собирался подавать заявку на получение субсидии для ремонта детских площадок и готовил проектно-сметные документы. Подавали на конкурс семь проектов. Но позже, из-за того, что их нужно было реализовать в очень сжатые сроки, решили сократить до трех. В какой-то момент в дела решила вмешаться Щербакова и предложила заменить оборудование на более дорогостоящее — цены выросли на несколько миллионов рублей, говорит один из депутатов. В подтверждение этого он показал протокол совещания, где обсуждали этот вопрос.
По словам собеседника, подачей документов на конкурс по получению субсидии занималась лично Щербакова (в подтверждение этого «Фонтанке» показали письма с ее подписью), хотя по идее это задача местной администрации.
Щербакова же настаивает, что замену оборудования произвели в местной администрации по собственной инициативе, за счет этого увеличилась и смета. «Было одно оборудование, а по факту поставили другое, которое по стоимости стало... ну, считайте, если было 19 миллионов, а стало 42», — сказала она «Фонтанке». «Я просила проверить законность принятых решений администрацией о том, что они подменили проекты. Их предупредили 17 ноября прошлого года, что деньги не будут перечислены. На что надеялись господа, я не знаю», — добавляет она.
Контракт на три детских площадки на Большеохтинском проспекте, 14, Краснодонской, 7, Свердловской набережной, 64, заключили в июле 2023 года с ИП Матейка. Перед этим на закупку несколько раз жаловались в антимонопольную службу, в частности — на слишком конкретные наименования оборудования. Местные депутаты предполагают, что на конкурс хотели привести какого-то конкретного подрядчика, но, видимо, сделать этого не удалось.
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Последовавшее за этим заседание муниципального совета было эмоциональным. «Я всё расскажу, как это было, почему щербаковский подрядчик не выиграл. Вы просто хотели, чтобы Фрегатова села. Бюджетники, идите к главе, расскажите. Я тебя публично уничтожу, (нецензурное. — Прим. ред.)», — слышно на видео с заседания, которое опубликовали в группе жителей муниципалитета. Эти слова приписывают Николаю Паялину. В связи с оскорблениями, как заявила Щербакова, она обратилась в прокуратуру. «У меня нет своих подрядчиков, это весь город знает», — добавила она в беседе с «Фонтанкой». Паялин в ответ на вопрос «Фонтанки» сообщил, что приносит извинения за эмоциональную форму изложения мыслей. От дальнейших пояснений он отказался.
На заседании в мае депутаты перераспределили бюджет — программы, в том числе по социальным статьям, уменьшили, чтобы выплатить долг предпринимателю. Убрали расходы — например, из статьи, по которой собирались купить для жителей билеты в театр, а также — с уборки территории, ремонта асфальта, издания газеты.
За ситуацией все это время внимательно наблюдали чиновники Смольного, однако решили не вмешиваться, говорят в муниципалитете. Даже на предложение Щербаковой сменить главу местной администрации — это может сделать губернатор — ответили отказом. Вице-губернатор Наталья Чечина вопрос «Фонтанки» о комментарии в связи с ситуацией в «Большой Охте» оставила без ответа. Глава совета муниципальных образований Всеволод Беликов назвал ситуацию очень печальной, но добавил, что не в его полномочиях вмешиваться.
«Ответственность за такие вещи всегда на обеих сторонах конфликта. Есть надзорные органы, надеюсь, они разберутся. Я знаю руководителей "Большой Охты" — они профессионалы».
Оппозиционные депутаты «Большой Охты» менее оптимистичны. «Хочется, чтобы ответственные за эту ситуацию никогда больше не участвовали в городской политике», — говорит депутат Манефа Королева. Она пишет обращения в СК и прокуратуру, пока ответа на них нет.
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Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»