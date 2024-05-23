Арестованный генерал Кузнецов пожаловался на болезнь, полученную в Чернобыле. Вину он не признал

Защита просит суд отпустить начальника главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, который подозревается во взятке, из СИЗО под домашний арест. Об этом 23 мая сообщает ТАСС из зала суда, где рассматривается жалоба на арест Кузнецова.

«В своей жалобе я прошу суд отпустить Кузнецова под домашний арест и приобщить согласие хозяев квартиры на его проживание там на время меры пресечения», — сказал адвокат Кузнецова Сергей Щеголев.

Помимо этого, Щеголев сделал еще одно заявление, подчеркнув, что в деле Кузнецова есть показания только одного свидетеля. Адвокат также отмечает, что эти самые показания «можно трактовать как в ту, так и в другую сторону».