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    Арестованный генерал Кузнецов пожаловался на болезнь, полученную в Чернобыле. Вину он не признал

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    Защита просит суд отпустить начальника главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, который подозревается во взятке, из СИЗО под домашний арест. Об этом 23 мая сообщает ТАСС из зала суда, где рассматривается жалоба на арест Кузнецова.

    «В своей жалобе я прошу суд отпустить Кузнецова под домашний арест и приобщить согласие хозяев квартиры на его проживание там на время меры пресечения», — сказал адвокат Кузнецова Сергей Щеголев.

    Помимо этого, Щеголев сделал еще одно заявление, подчеркнув, что в деле Кузнецова есть показания только одного свидетеля. Адвокат также отмечает, что эти самые показания «можно трактовать как в ту, так и в другую сторону».

    «Следствию и суду первой инстанции, по моему мнению, не удалось доказать обоснованность причастности Кузнецова к инкриминируемому преступлению», — сказал Сергей Щеголев. Адвокат генерал-лейтенанта уточнил, что все счета и банковские карты Кузнецова заблокированы. Поэтому «никаких материальных возможностей» у семьи главного кадровика Минобороны сейчас нет.

    Сам Кузнецов не признал свою вину в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Помимо этого, Кузнецов пожаловался суду на плохое самочувствие, вызванное болезнями, которыми он страдает после участия в ликвидации последствий аварии в Чернобыле.

    Главный кадровик Минобороны находится в СИЗО-2 и участвует в заседании суда по видеосвязи.

    « <...> Я постоянно вынужден <...> терпеть боль, у меня щитовидка и прочее, я четыре года без отпусков, все это заработал за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле», — цитирует Кузнецова РИА Новости. Также он сказал, что все время обращается к врачам и пьет таблетки на постоянной основе.

    Юрию Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы за взяточничество. 235-й Гарнизонный военный суд предъявил ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Во время обысков у Кузнецова дома нашли 100 миллионов рублей – в рублях и валюте, а также золотые монеты и коллекционные часы. По данным «Фонтанки», взятка может быть связана с благоустройством Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко.

    Обновление:

    Второй Западный окружной военный суд оставил Кузнецова под стражей.

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