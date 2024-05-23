Арестованный генерал Кузнецов пожаловался на болезнь, полученную в Чернобыле. Вину он не признал

Защита просит суд отпустить начальника главного управления кадров
«В своей жалобе я прошу суд отпустить Кузнецова под домашний арест и приобщить согласие хозяев квартиры на его проживание там на время меры пресечения», — сказал адвокат Кузнецова Сергей Щеголев.
Помимо этого, Щеголев сделал еще одно заявление, подчеркнув, что в деле Кузнецова есть показания только одного свидетеля. Адвокат также отмечает, что эти самые показания «можно трактовать как в ту, так и в другую сторону».
«Следствию и суду первой инстанции, по моему мнению, не удалось доказать обоснованность причастности Кузнецова к инкриминируемому преступлению», — сказал Сергей Щеголев. Адвокат генерал-лейтенанта уточнил, что все счета и банковские карты Кузнецова заблокированы. Поэтому «никаких материальных возможностей» у семьи главного кадровика Минобороны сейчас нет.
Сам Кузнецов не признал свою вину в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Помимо этого, Кузнецов пожаловался суду на плохое самочувствие, вызванное болезнями, которыми он страдает после участия в ликвидации последствий аварии в Чернобыле.
Главный кадровик Минобороны находится в СИЗО-2 и участвует в заседании суда по видеосвязи.
« <...> Я постоянно вынужден <...> терпеть боль, у меня щитовидка и прочее, я четыре года без отпусков, все это заработал за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле», — цитирует Кузнецова РИА Новости. Также он сказал, что все время обращается к врачам и пьет таблетки на постоянной основе.
Юрию Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы за взяточничество. 235-й Гарнизонный военный суд предъявил ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Во время обысков у Кузнецова дома нашли 100 миллионов рублей – в рублях и валюте, а также золотые монеты и коллекционные часы. По данным «Фонтанки», взятка может быть связана с благоустройством Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко.
Обновление:
Второй Западный окружной военный суд оставил Кузнецова под стражей.