Катамараны «Котлин» больше не возят туристов в Стрельну ради безопасности резиденции президента

Фото: 47news Поделиться Поделиться





С началом навигации в Петербурге в Петергоф, Кронштадт и крепость Орешек полетели «Метеоры» и «Восходы», а вот скоростной катамаран «Котлин» так и не начал возить туристов в Стрельну, как было в предыдущие два года. Дело оказалось в ужесточении правил, пишет 23 мая 47news.



Как выяснило издание, изменения, внесенные в январе в 22-й приказ Минтранса РФ, ужесточили правила передвижения на юге Невской губы — у Константиновского дворца. В зоне расположения государственного комплекса «Дворец Конгрессов» Управления делами президента установлен район, запретный для прохода и стоянки судов. Туда вошел и подходной канал к гавани Стрельна, при этом для пассажирских судов не сделали исключения.

Фото: 47news Поделиться Поделиться





Из соображений безопасности находиться в запретном районе разрешено только судам Федеральной службы охраны либо задействованным при проведении охранных мероприятий, а также специальным спасательным судам для оказания экстренной медицинской помощи. Также установлен ряд особенностей для движения лодок, которые базируются в Стрельне и на южном побережье Невской губы. А вот для скоростных судов воды у резиденции президента теперь закрыты.

Последние два летних сезона пассажирские суда в Стрельну отправляла туристическая судоходная компания «Нева Тревел». Пассажиров из центра Петербурга возили скоростные катамараны типа «Котлин», в основном на экскурсии. Всего по этому направлению перевезли три тысячи человек.