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    Катамараны «Котлин» больше не возят туристов в Стрельну ради безопасности резиденции президента

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    11 комментариев
    Фото: 47news
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    С началом навигации в Петербурге в Петергоф, Кронштадт и крепость Орешек полетели «Метеоры» и «Восходы», а вот скоростной катамаран «Котлин» так и не начал возить туристов в Стрельну, как было в предыдущие два года. Дело оказалось в ужесточении правил, пишет 23 мая 47news.

    Как выяснило издание, изменения, внесенные в январе в 22-й приказ Минтранса РФ, ужесточили правила передвижения на юге Невской губы — у Константиновского дворца. В зоне расположения государственного комплекса «Дворец Конгрессов» Управления делами президента установлен район, запретный для прохода и стоянки судов. Туда вошел и подходной канал к гавани Стрельна, при этом для пассажирских судов не сделали исключения.

    Фото: 47news
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    Из соображений безопасности находиться в запретном районе разрешено только судам Федеральной службы охраны либо задействованным при проведении охранных мероприятий, а также специальным спасательным судам для оказания экстренной медицинской помощи. Также установлен ряд особенностей для движения лодок, которые базируются в Стрельне и на южном побережье Невской губы. А вот для скоростных судов воды у резиденции президента теперь закрыты.

    Последние два летних сезона пассажирские суда в Стрельну отправляла туристическая судоходная компания «Нева Тревел». Пассажиров из центра Петербурга возили скоростные катамараны типа «Котлин», в основном на экскурсии. Всего по этому направлению перевезли три тысячи человек.

    Гендиректор компании Юрий Набатов подтвердил 47news, что отсутствие скоростных судов в Стрельну связано с поправками Минтранса. Он отметил, что в прошлой редакции таких ограничений не было. Компания обратилась за разрешением в Росморречфлот и рассчитывает на положительный ответ и возможность возобновить работу сервиса к середине лета. Также представители обратились в Службу охраны по Северо-Западу. В ведомстве не против, но настаивают на заблаговременном согласовании движения и стоянки судов, пишет издание.

    Фото: 47news
    Фото: 47news

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