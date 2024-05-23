Ресторанам готовят «Модный приговор». Смольный рассказал о планах запуска ТВ-шоу о перезагрузке общепита

Смольный запустит аналог телевизионного шоу «Модный приговор» для ресторанов. Об этом рассказал 23 мая глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик в ходе дискуссии «Гастрономический код Петербурга».



«В ближайшее время запустим проект «Перезагрузка» с одним из наших телеканалов», — сказал он. Его участниками станут «рестораны, на которые жалуются жители», уточнил чиновник. «Мы все знаем, что когда-то это были известные рестораны и теперь находятся не в лучшем состоянии», — отметил Кирилл Соловейчик. Кто может стать героем пилотного выпуска, он не сообщил.

