Ресторанам готовят «Модный приговор». Смольный рассказал о планах запуска ТВ-шоу о перезагрузке общепита

Смольный запустит аналог телевизионного шоу «Модный приговор» для ресторанов. Об этом рассказал 23 мая глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик в ходе дискуссии «Гастрономический код Петербурга».
«В ближайшее время запустим проект «Перезагрузка» с одним из наших телеканалов», — сказал он. Его участниками станут «рестораны, на которые жалуются жители», уточнил чиновник. «Мы все знаем, что когда-то это были известные рестораны и теперь находятся не в лучшем состоянии», — отметил Кирилл Соловейчик. Кто может стать героем пилотного выпуска, он не сообщил.
По словам главы комитета, инструментом для перезагрузки станут городские меры поддержки, которые помогут заведению «выйти на объемы продаж, которые необходимы для функционирования бизнеса».