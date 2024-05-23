ДНР и ЛНР отделили от Ростовской области особой пятикилометровой зоной

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о пятикилометровой особой зоне на границе с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом глава региона 23 мая сообщил в своем телеграм-канале.



Передвигаться и находиться в этой зоне можно будет только с документами, удостоверяющими личность. Кроме того, о въезде за 12 часов необходимо предупредить пограничников. Решение принимал региональный оперштаб.



«Эта мера позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию региона», — уточнил Голубев.

