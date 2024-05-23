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    ДНР и ЛНР отделили от Ростовской области особой пятикилометровой зоной

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    Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о пятикилометровой особой зоне на границе с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом глава региона 23 мая сообщил в своем телеграм-канале.

    Передвигаться и находиться в этой зоне можно будет только с документами, удостоверяющими личность. Кроме того, о въезде за 12 часов необходимо предупредить пограничников. Решение принимал региональный оперштаб.

    «Эта мера позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию региона», — уточнил Голубев.

    19 октября 2022 года Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Выступая на заседании Совета безопасности, он объяснил, что такой правовой режим введен в этих регионах, поскольку там он действовал до проведенного референдума о присоединении к России, и теперь его нужно оформить по российским законам.

    Тогда же президентом был подписан еще один документ, уточняющий, что в других регионах также будут введены особые правовые режимы. В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе президентским указом введен режим среднего уровня реагирования, в регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится режим повышенной готовности, во всех остальных — уровень базовой готовности.

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