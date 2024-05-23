«Мы должны сберечь наше счастье». Годовалой Ксюше требуется дорогое лечение

Фото: предоставлено БФ «Алёша» Поделиться Поделиться





Ксюша родилась с родимым пятном на голове, которое оказалось невусом. Это доброкачественное, но коварное новообразование, которое в любой момент может переродиться в смертельный рак кожи. Пятно необходимо удалить и как можно скорее. Петербургские специалисты готовы помочь малышке, но лечение стоит огромных денег.



Ксения Голубёнкова, 1 год.

Невус волосистой части головы и шеи.

Требуется поэтапное хирургическое лечение. Не хватает 1 330 734 руб.

Ксюша родилась с опасной патологией. Родимое пятно на лице девочки не всегда заметно с первого взгляда: издалека кажется, что так, через лоб, зачёсаны волосы малышки. Только присмотревшись внимательнее, можно понять, что это не причёска. Пятно на лбу Ксюши называется невусом. И невус — это не только эстетическая особенность. Это доброкачественная опухоль, которая в будущем с высокой долей вероятности может переродиться в меланому — рак кожи.



Из всех видов раковых образований меланома считается одной из самых агрессивных и опасных: она разрастается очень быстро, плохо поддаётся терапии и перемещается практически во все органы. И самое страшное, что перерождение невуса в меланому может случиться от чего угодно: от солнечного света, самых небольших травм или даже от естественных изменений в организме ребёнка.

Ксюшу поставили на учёт у онколога, а родителей предупредили: невус необходимо удалить, и сделать это нужно как можно раньше, пока девочка ещё маленькая, и в её организме не начались активные гормональные изменения. Тем более, что она уже несколько раз травмировала невус, и он кровил гораздо дольше, чем обычная детская ссадина.



На лечение Ксюшу ждут в одной из петербургских клиник, где уже составили план, учитывая сложную локацию невуса, — близко к головному мозгу. Опухоль планируется убрать за семь оперативных этапов.

Однако лечение платное, стоит оно более 4,7 млн рублей. Для семьи, живущей в Ленинградской области, это колоссальные деньги. За помощью родители Ксюши обратились в благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. На данный момент собрано уже более 70% от необходимой суммы.



«Сейчас Ксюша пытается делать свои первые шаги, и мы безумно рады каждому её достижению, но в то же время очень боимся очередных травм, боимся за её жизнь, ни на секунду не оставляем одну. Мы всей семьёй верим, что победим этот недуг. Раз мы благословлены такой чудесной малышкой, таким счастьем, мы должны во что бы то ни стало сберечь его. Пожалуйста, помогите спасти нашу дочку», — просят родители Ксюши.



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