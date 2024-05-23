В Петербурге маркетплейс обманули на 1,5 млн на дешёвых клонах iPhone. Задержан юный управляющий

Оперативники пришли к 19-летнему управляющему пункта выдачи заказов на севере Петербурга после хищения товаров у маркетплейса. Заказывая оригинал, возвращали реплику.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 мая, подмену товара в одном из пунктов выдачи сотрудники маркетплейса заметили в середине месяца и обратились за помощью в полицию Выборгского района города. Выяснилось, что за полтора месяца 11 iPhone, которые вернули покупатели, были заменены на дешёвую подделку. Ущерб составил без малого 1,6 млн рублей.
В полиции возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере, а накануне пришли за подозреваемым. По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), это 18-летний житель округа Светлановское, зарегистрированный в Подмосковье. Юноша трудоустроен управляющим в пункт выдачи, откуда возвращались подделки.
Полицейским он успел рассказать, что заказывал iPhone последней недели через аккаунты, созданные с «левых» сим-карт, и действовал якобы по чужому поручению. Он же якобы отвечал за передачу реплик для подмены.
В квартире управляющего нашли под два десятка банковских карт, три неоригинальных смартфона в корпусе iPhone и четыре десятка сим-карт. Подозреваемый задержан на двое суток, других участников аферы ищут.
Как заявили «Фонтанке» в пресс-службе Ozon, сотрудники склада «выявили подозрительное состояние возвращаемых смартфонов — провели дополнительную проверку и обнаружили подмены. С помощью правоохранительных органов удалось установить и привлечь мошенников к ответственности». Там добавили, что «стоимость товаров продавцам и клиентам компенсировали».