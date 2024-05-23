В Петербурге маркетплейс обманули на 1,5 млн на дешёвых клонах iPhone. Задержан юный управляющий

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 мая, подмену товара в одном из пунктов выдачи сотрудники маркетплейса заметили в середине месяца и обратились за помощью в полицию Выборгского района города. Выяснилось, что за полтора месяца 11 iPhone, которые вернули покупатели, были заменены на дешёвую подделку. Ущерб составил без малого 1,6 млн рублей.

Оперативники пришли к 19-летнему управляющему пункта выдачи заказов на севере Петербурга после хищения товаров у маркетплейса. Заказывая оригинал, возвращали реплику.

В полиции возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере, а накануне пришли за подозреваемым. По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), это 18-летний житель округа Светлановское, зарегистрированный в Подмосковье. Юноша трудоустроен управляющим в пункт выдачи, откуда возвращались подделки.

Полицейским он успел рассказать, что заказывал iPhone последней недели через аккаунты, созданные с «левых» сим-карт, и действовал якобы по чужому поручению. Он же якобы отвечал за передачу реплик для подмены.



В квартире управляющего нашли под два десятка банковских карт, три неоригинальных смартфона в корпусе iPhone и четыре десятка сим-карт. Подозреваемый задержан на двое суток, других участников аферы ищут.

