Дышите глубже. Элитное жилье на Петровском острове оказалось отрезанным от городской канализации

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

О проблеме с канализацией на Петровском острове знают все строители, рискнувшие запустить там многочисленные проекты. Еще 10 лет назад, когда появлялись первые из них, было понятно, что «петровская канализация» - это просто труба с выпуском в Малую Неву. Ее хватало, пока на острове было лишь несколько промышленных предприятий.

На Петровском острове сейчас - строительный бум. Около миллиона квадратных метров жилья и апартаментов там либо уже введены в эксплуатацию, либо в ближайшие пару лет будут достроены. Заняты этим как крупнейшие городские строительные фирмы, так и небольшие застройщики. Хорошая новость - там не будет высотных “муравейников”. Класс жилья - как минимум “комфорт”, а по большей части - “элитка”. Однако все они без исключения будут иметь общую неприятную особенность: их канализационные стоки прямиком уходят в Ждановку и Малую Невку.

«[В конце нулевых годов] не действовали сегодняшние [строгие] правила. Когда крупные компании разрабатывали свои проекты, у них был в плане [новый] коллектор. И я не знаю, как они [без него] получили согласования, - вспоминает Юрий Сулягин, гендиректор и совладелец ООО «Атлантик», который еще десять лет назад построил на Петровском первый элитный ЖК. - Тогда «Водоканал» должен был в момент сдачи домов подключиться, сделать перемычку через Ждановку в [Правобережный тоннельный канализационный] коллектор. А когда уже большие застройщики пришли — а там куча домов уже построена — их должны были обязать, у них и в проекте коллектор был. Куда он делся, я не знаю. Наверное, построят перед сдачей, а может, и не построят».

Выпуски домовой канализации зданий, построенных «Атлантиком», выходят в т. н. «Петровскую канализацию». Застройщик описывает ее как длинный тоннель, который идет вдоль всего острова посередине. Юрий Сулягин подчеркивает: «Когда мы строили, меня никто не спрашивал про коллектор. Была канализация — мы присоединились к ней. Тогда, десять лет назад весь город сбрасывал в Неву. Мы и сейчас ничего в воду не сбрасываем, а отдаем в городскую сеть - по договору. А вот куда все идет — не знаю».



Но большой тайны тут нет. В ГУП “Водоканал СПБ” говорят, что пропускная способность “Петровской канализации” - 2600 м3 в сутки (сейчас она “выбрана” наполовину). Оканчивается она восемью выпусками в Большую Неву и в Ждановку.

“Исторически так сложилось, что на Петровском острове не было централизованной системы водоотведения, - политкорректно объясняют в пресс-службе ГУП. - Сейчас на острове идет активное строительство жилой недвижимости. С учетом планов по развитию и застройке, для решения вопроса по водоотведению стоков с Петровского острова требуется строительство коллектора вдоль Петровского проспекта с подключением к существующему коллектору по Ждановский набережной. Это позволит переключить в него «прямые» выпуски от существующих объектов и подключить объекты новой застройки”.

С коллектором отдельная история. По данным “Фонтанки”, изначально его ждали только в 2030 году; не торопились, так как не было массовой застройки и прямые выпуски в водоемы не создавали опасности для окружающей среды. “В 2015 появились заявки от застройщиков, - говорит собеседник в предприятии. - Заявки были единичные, им выдали несложные технические условия, и дело не сдвинулось с места. А вот с 2017-го планы начали раздуваться, пришел массовый застройщик. С этого момента в техусловиях писали: можем подключить к своей системе, но с отлагательным обременением. Тогда под этим понималось, что необходимо построить напорную канализацию и, соответственно, КНС (канализационную насосную станцию - прим.). Это же касалось и последующих заявок”.



Впрочем, очень быстро стало понятно, что и этого мало, и без коллектора не обойдется, о чем предприятие сообщило строителям. “На данный момент строящиеся объекты нашей компании на о. Петровский подключены к существующей системе водоотведения ГУП “Водоканал СПб” по договору подключения, - подтверждают “Фонтанке” в “Сэтл Сити”. - Также наша компания находится в стадии заключения договора на подключение следующих очередей строительства, в рамках которого силами ГУП Водоканал будет реализовано строительство канализационного коллектора по Петровскому проспекту. В дальнейшем первые очереди также будут переподключены к новому коллектору”. По аналогичной схеме работают и другие застройщики.



“Однако процедура такова, что эти ограничения от Водоканала не видит организация, проводящая экспертизу проекта конкретного дома, - говорит источник в Водоканале. - Технические условия выданы, экспертиза сделана - ничто не мешает получить разрешение на строительство”. Госстройнадзор объясняет по-своему: “После строительства начинается этап проверки - в том числе со стороны монополиста. Он проверяет, выполнил ли застройщик техусловия, и выдает соответствующий документ. И это один из ключевых документов, без которых невозможно получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию”.



В общем, картина вырисовывается интересная. Застройщик приходит на остров, где заведомо нет центральной канализации. Ему об этом сообщают, дают домашнее задание на будущее, после чего строится дом со всей сопутствующей документацией, а канализации как не было, так и нет. В принципе, ситуация сюжетно мало отличается от застройки Мурино, Кудрово и Шушар в отсутствии подъездных дорог. Другое дело, что, кряхтя и матерясь, новоселы как-то доезжают до своих квартир и выезжают из района по утрам. А в сказке о Петровском острове роль подъездной дороги исполняет фановая труба микрорайонного масштаба; и “пробка” в канализации для жилых кварталов комфорт-класса - это катастрофа.



Запах момента остро прочувствовали и в Смольном, и в Водоканале: по данным “Фонтанки”, совещания с застройщиками острова проходят регулярно, последнее - 12 марта. Можно констатировать, что коллектор здорово поторопили.