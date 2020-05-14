Пациенты гибнут - караван идет. Ростех наращивает производство сомнительных аппаратов ИВЛ

После смертельных пожаров в больницах Петербурга и Москвы Ростех приступил к освоению очередного миллиарда на выпуск временно забракованных систем искусственной вентиляции легких «Авента-М».

автор фото Евгения Яблонская/Коммерсантъ

Минпромторг решил не сворачивать финансирование программы по выпуску аппаратов ИВЛ, которые привели к двум пожарам в медицинских стационарах. «Авенту-М» дочерние структуры Ростеха собирают с колес - им не хватает персонала, комплектующих, а, главное, времени. Не слишком скромные попытки госкорпорации переложить ответственность на врачей не найдут поддержку в следствии, которое 14 мая пришло на завод-изготовитель.

О следственных мероприятиях на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ) сообщили сегодня вечером в концерне «Радиоэлектронные технологии».



Завод производит аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», предположительно ставшие причиной гибели пациентов в больнице Спасокукоцкого в Москве и святого Георгия в Петербурге.

Если СК отреагировал уголовным делом, а Росздравнадзор - приостановкой эксплуатации «Авент-М», то корпорация «Ростех» - наращиванием выпуска аппаратов.

Как стало известно «Фонтанке», накануне принадлежащий Ростеху радиозавод «Сигнал» получил подряд в миллиард рублей на сборку рабочих блоков для «Авент-М». Эта закупка является частью мегапроекта корпорации и Минпромторга на производство 6,7 тысяч аппаратов до конца года. До аврала с коронавирусом радиозавод «Сигнал» не имел опыта сборки комплектующих для аппаратов ИВЛ.

Уральский приборостроительный завод, несмотря на временную забраковку «Авент-М», тоже расширяет деятельность. За 20 миллионов рублей он ищет поставщика рабочей силы, готового на три месяца отдать внаем штат сотрудников «для выполнения работ по производству аппаратов ИВЛ «Авента-М».



Больница святого Георгия заключила в апреле контракт с УПЗ на 440 миллионов рублей для закупки 237 аппаратов по цене 1,8 миллиона рублей за комплект. По данным «Фонтанки», первая партия - 22 штуки - прибыла на склад больницы 30 апреля. На шильдах аппаратов, отгруженных с завода, значились заводские (серийные) номера в диапазоне от 2056 до 2119. После пожара следствие устанавливает, куда поступили остальные 42 аппарата.

Акт ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам и эксплуатации и инструктажа специалистов главный врач Валерий Стрижелецкий и начальник отдела продаж медицинской техники УПЗ Александр Тельных подписали 2 мая. Поставщик смонтировал, настроил и ввел в эксплуатацию «Авенты-М» и провел кнопочный инструктаж специалистов больницы. В числе обученных обращению с новой техникой в акте указаны медики Диана Соколова и Ирина Власова, получившие сертификаты специалиста по анестезиологии и реаниматологии в 2018 и 2019 годах соответственно. Из договора закупки следует, что инструктаж является обязательным условием самостоятельной эксплуатации аппаратов «Авента-М».



Собеседники «Фонтанки» в прокуратуре Петербурга, впрочем, уточнили, что все врачи присутствовали при настройке оборудования.

До поставки «Авент-М» персонал святого Георгия работал только с иностранными аппаратами ИВЛ. Утром во время пожара на шестом этаже, где расположено отделение реанимации, дежурили около двадцати сотрудников, в том числе семеро анестезиологов-реаниматологов. По их словам, аппарат ИВЛ самовоспламенился, его никто не трогал.

Позицию медиков поддержали городские власти. Структуры Ростеха ответили симметрично. В концерне «Радиоэлектронные технологии», например, сразу предположили, что возможной причиной пожара могла стать неисправность проводки в больнице святого Георгия. Эта версия звучит не очень убедительно. Полностью инженерные сети в отделении реанимации поменяли к 2018 году в рамках капремонта. Валерий Стрижелецкий назвал версию «полнейшей глупостью».

Опрошенные «Фонтанкой» медики и инженеры отмечают капризность «Авенты-М». На его работу влияет стороннее электромагнитное излучение, даже от устройств сотовой связи. Еще два возможных слабых места аппаратов - встроенные аккумуляторы для автономной работы в случае отключения питания и турбины. Их устанавливают в новых «Авентах-М» вместо электрических генераторов потока. Поставщика турбин УПЗ не раскрывает. Из чисто медицинских особенностей можно выделить метод пульсовой оксиметрии, которым «Авента-М» замеряет насыщение кислородом гемоглобина. Он считается крайне непопулярным. Современные специалисты предпочитают капнографию.



Судя по сайту госзакупок, Уральский приборостроительный завод скорее является цехом сборки, а не разработчиком аппаратов. Мониторы он закупает в Тайване по 32,5 евро за штуку, тележки - в Венгрии (по 200 евро), датчики кислорода привозит из Германии, печатные платы заказывает в Екатеринбурге, и так далее. Производство почти всех комплектующих отдано на аутсортинг.

Еще одна продвигаемая защитниками «Авенты-М» версия - перерасход кислорода на газификационной станции больницы святого Георгия. Техобслуживанием этой станции и систем медицинского газоснабжения занимается петербургская компания «Пуск». Ее представитель Леонид Гальперин сообщил «Фонтанке»:

«Наша задача - чтобы кислород поступал по заданным параметрам. Нареканий со стороны заказчика не было. По стечению обстоятельств техник с осмотром приезжал накануне пожара. Кислородная станция работала в штатном режиме. Да, увеличение расхода кислорода имеется, но это по всем больницам. Перерасхода точно не было».

По словам Гальперина, автоматическое отключение подачи кислорода в больницах не предусмотрено, чтобы не подвергать опасности всех пациентов. Магистрали перекрывают в ручном режиме, что и сделали медики после пожара. Сделали они это не мгновенно, огонь распространился по кислородным трубам, поэтому всю палату реанимации охватило пламенем.



Концерн «Радиэлектронные технологии» в конце марта 2020 года назначен правительством в качестве единственного поставщика аппаратов ИВЛ в медицинские учреждения. Контракт на сумму более 7 миллиардов рублей от правительства заключил Минпромторг.

«Авенту-М» Уральский приборостроительный завод производит с 2013 года, до апреля он выпускал по десятку аппаратов в сутки. Сейчас от него требуется в десять раз больше.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»