Платная парковка в Петербурге подорожает до 100 рублей в час. «Домашние» тарифы не изменятся

Как сообщил комитет по транспорту 22 ноября, с 1 декабря единый почасовой тариф для автотранспорта категории В составит 100 рублей. При этом для самих жителей платной зоны тариф на оформление годового разрешения сохранится на текущем уровне: 1800 рублей — для категории В, 900 рублей — для А и 3 600 рублей — для категории С.



Кроме того, нерезидентам можно будет купить месячный абонемент для категории В за 20 075 рублей, а годовой — за 179 580 рублей. Бесплатной останется парковка для льготных категорий, среди которых, в частности, участники Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Петербурге многодетные семьи и владельцы электрокаров.

