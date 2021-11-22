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Платная парковка в Петербурге подорожает до 100 рублей в час. «Домашние» тарифы не изменятся

В Петербурге с 1 декабря подорожает платная парковка

В Петербурге изменятся тарифы для зоны платной парковки в центре Петербурга. Как и писала «Фонтанка», это произойдет 1 декабря.

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Как сообщил комитет по транспорту 22 ноября, с 1 декабря единый почасовой тариф для автотранспорта категории В составит 100 рублей. При этом для самих жителей платной зоны тариф на оформление годового разрешения сохранится на текущем уровне: 1800 рублей — для категории В, 900 рублей — для А и 3 600 рублей — для категории С.

Кроме того, нерезидентам можно будет купить месячный абонемент для категории В за 20 075 рублей, а годовой — за 179 580 рублей. Бесплатной останется парковка для льготных категорий, среди которых, в частности, участники Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Петербурге многодетные семьи и владельцы электрокаров.

Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что Смольный решил поднять часовой тариф до 100 рублей с 1 декабря. Одновременно будет введена новая зона на 71 улице города — в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки. Ознакомиться с ее географией можно на карте «Фонтанки», а с процедурой оформления разрешений — здесь.

По данным комитета по транспорту, со времени ввода пилотной зоны увеличилась пропускная способность и скорость передвижения на Литейном пр., ул. Маяковского и ул. Пестеля, а также выросла оборачиваемость парковочных мест: одна сессия длится в среднем не более 2 часов. Рост тарифов руководство комитета связывает именно с востребованностью машино-мест. «В данном случае цена за парковку выступает в роли регулятора наличия свободных мест, — заявил председатель Кирилл Поляков. — Регулирование размера платы за пользование платными парковочными местами позволит повысить оборачиваемость парковочных мест и предоставить автомобилистам гарантированную возможность разместить свой автомобиль в месте назначения в платной зоне. А это, в свою очередь, позволит сократить «блуждающий трафик», который создает дополнительные пробки».

По данным чиновников, по статистике, лишь 15% от объема парковок — это оплачиваемые сессии, остальное — парковка льготных категорий граждан или бесплатная парковка до 15 минут.

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Комментарии (36)

Ref
Кроме праздно шатающихся по магазинам и ресторанам центра, потребность в парковке существует и у механиков сервисных служб, ремонтирующих холодильное, тепловое, технологическое оборудование, системы вентиляции и многое другое. Все это будет включено в цену ремонта как в магазине, так и дома у местных (радующихся) при ремонте стиральной машины, например. Или механик к вам приедет такой - с полиэтиленовым пакетом в котором будет разводной ключ, контролька и стопка нарядов...
266151195
Зарплаты с таким энтузиазмом бы росли!
Ruticon
два вопроса
1. На каком основании повышается плата?
2. Это мы тоже молча стерпим?
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