Разрешите поставиться. Кого ждет новая зона платной парковки и как оформить разрешение (подробная инструкция)

Зона платной парковки на 71 улице в Центральном районе города начнет функционировать 1 декабря 2021 года. Это станет лишь первым этапом по расширению платного парковочного пространства в городе. Оно будет разделено на зоны, которые будут определяется границами муниципального образования.
К сегодняшнему дню платная парковка работает на 28 улицах в Центральном районе. С декабря их, таким образом, станет 99.
В следующем году нововведение ждет и три других района Петербурга: Василеостровский, Петроградский и Адмиралтейский.