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Разрешите поставиться. Кого ждет новая зона платной парковки и как оформить разрешение (подробная инструкция)

В Смольном объявили о запуске новой зоны платной парковки с 1 декабря. В нее попала 71 улица в центре. «Фонтанка» подробно рассказывает, как получить разрешение на парковку и кто им сможет воспользоваться.

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Фото: «Фонтанка.ру»/Архив
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Зона платной парковки на 71 улице в Центральном районе города начнет функционировать 1 декабря 2021 года. Это станет лишь первым этапом по расширению платного парковочного пространства в городе. Оно будет разделено на зоны, которые будут определяется границами муниципального образования.

К сегодняшнему дню платная парковка работает на 28 улицах в Центральном районе. С декабря их, таким образом, станет 99.

В следующем году нововведение ждет и три других района Петербурга: Василеостровский, Петроградский и Адмиралтейский.

Фото: «Фонтанка.ру»/Архив

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