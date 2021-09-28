Как сообщает 28 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, зона платной парковки на 71 улице в Центральном районе города начнет функционировать 1 декабря 2021 года. «Фонтанка» ранее публиковала карту новой платной зоны. Парковочные разрешения жители этих улиц могут начать оформлять с 1 ноября. Обойдется оно в 1 800 рублей в год.
До 1 декабря парковка на попавших в платную зону улицах бесплатна, добавили в комитете. Но напомним, что с 20 сентября на них ввели частичный или полный запрет остановки.
Ввод новой зоны платной парковки в центре Петербурга станет лишь первым этапом по расширению платного парковочного пространства в городе. Планируется, что оно затронет четыре района.