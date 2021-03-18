До конца 2021 года Городской центр управления парковками планирует увеличить количество платных парковочных мест в Центральном районе как минимум вдвое. Бросить машину безвозмездно нельзя будет в районе, ограниченном Невским проспектом, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной Фонтанки. Сейчас в пилотной зоне 2,8 тысяч машиномест.



О планах ведомства 18 марта «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ГЦУП. Конкретный список адресов — ниже.