До конца 2021 года Городской центр управления парковками планирует увеличить количество платных парковочных мест в Центральном районе как минимум вдвое. Бросить машину безвозмездно нельзя будет в районе, ограниченном Невским проспектом, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной Фонтанки. Сейчас в пилотной зоне 2,8 тысяч машиномест.
О планах ведомства 18 марта «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ГЦУП. Конкретный список адресов — ниже.
Кроме того, в текущем году будут также запроектированы места в оставшейся части Центрального района и в Адмиралтейском — всего на 29 тысяч парковочных мест. Реализация проектов запланирована на 2022 год. До конца 2023 года зона платной парковки должна охватить всю историческую планировочную часть Петербурга, то есть Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы. Это порядка 65 тысяч упорядоченных парковочных мест.
7 декабря заработала платная парковка на улице Рубинштейна. На ней создано 104 машиноместа, 11 — для размещения транспортных средств инвалидов.
Напомним, в полной мере администрирование платной парковки началось в марте 2020 года, когда Смольный получил возможность штрафовать нарушителей. Об итогах этого первого «полноценного» года и о перспективах велосветофоров в Петербурге — читайте в интервью и.о. директора ГЦУП Дмитрия Ваньчкова.