Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»

С 7 декабря на улице Рубинштейна заработала зона платной парковки. Одновременно пришла в действие и фантазия тех, кто не хочет отдавать свои деньги.

Платная парковка включилась в 8 утра; установлено 3 паркомата - у домов 3, 25, 26, впоследствии должны появиться дополнительные. Всего создано 104 машиноместа, 11 — для размещения транспортных средств инвалидов. Время работы парковки с 8:00 до 20:00. В первый день на улице работают волонтеры, которые помогают автовладельцам с оплатой.

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»

Еще накануне в воскресенье улица выглядела привычно загруженной, значки «платности» были прикрыты скотчем.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Утром и днем 7 декабря автомобилисты продолжают парковаться на Рубинштейна; сколько из них платят сразу, а сколько рискуют попасть под прицел паркоматов, будет ясно позже. Однако уже можно отметить, что водители перенимают опыт Москвы и петербургской улицы Чехова. Правда, если там в свое время номера автомобилей прикрывали полицейскими рапортами, то на Рубинштейна, в полном соответствии с логикой момента, - медицинскими масками.

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»

Сейчас в зоне платной парковки действуют те же расценки, что и годом ранее: 30 рублей для категорий «А» и «М», 60 — для автомобилистов, 120 — для категории «С». Месячный абонемент для водителей легковушек стоит 12 000, годовое разрешение — 108 000 рублей. Те, кто проживает непосредственно на тех улицах, где расположена парковка, платят по льготному тарифу. Лимит легковых тарифов на следующий год вырос вдвое, но речь именно о предельных значениях.

Местные жители много раз просили навести порядок на главной барной улице города. С 20 октября на Рубинштейна запретили движение транспорта в выходные дни — с 22:00 пятницы до 8:00 утра субботы и в эти же часы — в ночь с субботы на воскресенье.