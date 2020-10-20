Ограничения автомобильного движения на улице Рубинштейна в Петербурге будут действовать в выходные дни только в ночное время. Знаки вешают уже сегодня.



Как рассказали «Фонтанке» в КРТИ, предусматривается установка дорожных знаков 3.2. «Движение запрещено» и 8.5.1 «Субботние, воскресные и праздничные дни», а также знаков с указанием временных промежутков.

«Таким образом, движение автотранспорта по улице Рубинштейна будет ограничено в ночное время по — с 22:00 пятницы до 8:00 субботы и с 22:00 субботы до 8:00 воскресенья», — пояснили в комитете. При этом в праздничные дни улица будет пешеходной с 00:00 до 24:00. Ближайший такой день — 4 ноября.