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20.10.2020 10:09
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Рубинштейна будет пешеходной только по ночам в выходные. Начнут уже на этой неделе

Ограничения автомобильного движения на улице Рубинштейна в Петербурге будут действовать в выходные дни только в ночное время. Знаки вешают уже сегодня.

Как рассказали «Фонтанке» в КРТИ, предусматривается установка дорожных знаков 3.2. «Движение запрещено» и 8.5.1 «Субботние, воскресные и праздничные дни», а также знаков с указанием временных промежутков.

«Таким образом, движение автотранспорта по улице Рубинштейна будет ограничено в ночное время по — с 22:00 пятницы до 8:00 субботы и с 22:00 субботы до 8:00 воскресенья», — пояснили в комитете. При этом в праздничные дни улица будет пешеходной с 00:00 до 24:00. Ближайший такой день — 4 ноября.

Фото: Пресс-служба КРТИ
Фото: Пресс-служба КРТИ

Напомним, ранее предполагалось, что самую барную улицу города будут закрывать для автомобилей на выходные. Кроме того, в Смольном планируют ввести здесь платную парковку. Подробнее о том, какие решения были приняты чиновниками, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

alexadmin
Я, вероятно, упускаю какую-то логику, но... Изначально вроде вся борьба была со злачными местами, которые мешают местным жителям. Теперь дорогу делают пешеходной (по ночам!), чтоб там было где разгуляться?
Fenomen
Пешеходная улица в понимании беглова.
Ага, спасибочки.
Ser_N0771
а ресторации начиная с 26-го "закрываются" с 23-00... не согласованно как-то...
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