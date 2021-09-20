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На 71 улице в центре Петербурга запретят парковаться и даже просто делать остановку

С 20 сентября на 71 улице Центрального района Петербурга введут частичный или полный запрет остановки и стоянки автотранспорта, об этом будут напоминать дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», сообщил городской комитет по транспорту.

С момента установки знаков до ввода новой зоны в эксплуатацию парковка будет работать в тестовом режиме — плата за нахождение там автомобилей взиматься не будет.

Конкретную дату запуска нового участка зоны платной стоянки ведомство определит после окончания всех работ по обустройству улиц.

«Фонтанка» рассказывала о 71 улице Центрального района, где должна появиться платная парковка до конца года, карта – здесь. Это лишь первый этап по расширению платного парковочного пространства, которое должно затронуть четыре района города. Полный список адресов – в материале «Фонтанки».

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Комментарии (8)

Иван 2пырьев
Че-то непонятно ничего. Там нельзя парковаться, но плату за парковку пока не возьмут?
266129085
сеньер, вам же тоже запретят машину ставить, не только "понаехавшим"
sakorol
отличная новость ,надоели понаехавшие,машину поставить некуда
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