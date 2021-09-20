На 71 улице в центре Петербурга запретят парковаться и даже просто делать остановку

С 20 сентября на 71 улице Центрального района Петербурга введут частичный или полный запрет остановки и стоянки автотранспорта, об этом будут напоминать дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», сообщил городской комитет по транспорту.



С момента установки знаков до ввода новой зоны в эксплуатацию парковка будет работать в тестовом режиме — плата за нахождение там автомобилей взиматься не будет.



Конкретную дату запуска нового участка зоны платной стоянки ведомство определит после окончания всех работ по обустройству улиц.

